Công bố danh tính 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

Ngày 15/10, danh tính của 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác của Quân khu 4 hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng đã được xác định.

Dưới đây là danh sách 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại Rào Trăng 3:

1. Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN

- Chức vụ: Phó Tư lệnh Quân khu 4

2. Đồng chí Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG

- Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

3. Đồng chí Trung tá BÙI PHI CÔNG

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

4. Đồng chí Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4

5. Đồng chí Thượng tá HOÀNG MAI VUI

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4

6. Đồng chí Trung tá LÊ TẤT THẮNG

- Chức vụ: Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

7. Đồng chí Trung tá TRẦN MINH HẢI

- Chức vụ: Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế

8. Đồng chí Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC

- Chức vụ: Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đồng chí Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

- Chức vụ: Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

10. Đồng chí Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG

- Chức vụ: Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

11. Đồng chí Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC

- Chức vụ: Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.

12. Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

13. Đồng chí PHẠM VĂN HƯỚNG

- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

Theo thông tin trước đó, vào ngày 12/10, sau khi nhận được tin báo một lán trại tại Thủy điện Rào Trăng 3 bị đất đá đổ xuống khiến hơn 10 công nhân bị mất tích. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn công tác Quân khu 4 gồm 21 người tổ chức thực hiện kiểm tra khảo sát tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để đưa ra phương án cứu hộ thích hợp.

Hiện trường nơi đất đá bị sạt lở tại Rào Trăng 3

Đến 14h ngày 12/10, một đoàn cán bộ chiến sỹ của Huyện Phong Điền đã xuất phát bằng ô tô để đi đến Thủy điện Rào Trăng. Khi đoàn di chuyển đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường 71 thì do địa hình hiểm trở, đất đá trơn trượt nên xe ô tô không qua được, Đoàn để lại xe và đi bộ vào Thủy điện Rào Trăng với quãng đường khoảng 13km.

Đến 21h cùng ngày, do trời tối, thời tiết mưa lớn và địa hình hiểm trở, Đoàn đã phải dừng chân tại nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Đếm 0h00 cùng ngày, đất đá trên núi bất ngờ đổ xuống đè lên khu vực mà Đoàn đang nghỉ, chỉ có 8 người kịp chạy thoát, còn 13 người bị đất đá vùi lấp. Và đến nay đã tìm được đầy đủ thi thể của 13 người gặp nạn.

