Thái Bình công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 của 2 người có dấu hiệu ốm, sốt: Đã âm tính lần 1

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã triển khai các biện pháp giám sát dịch tại địa phương mình.

Trao đổi với báo Nhân Dân, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, đã yêu cầu với ngành y tế và các lực lượng công an tại các địa phương nhằm áp dụng các biện pháp kiên quyết và kịp thời đối với những người vừa trẻ về từ Đà Nẵng.

Qua theo dõi đã phát hiện có hai trường hợp trở về từ Đà Nẵng đang có các biểu hiện ốm sốt. Cả hai đều có nhận thức tốt về tình hình Sức Khỏe của mình nên đã tự giác tới cơ sở y tế địa phương để tiến hành khai báo lộ trình của mình khi ở Đà Nẵng . Ngành y tế tỉnh Thái Bình đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với hai trường hợp trên, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy âm tính với COVID-19.

Hai trường hợp trở về từ Đà Nẵng đều đã tiến hành khai báo y tế đầy đủ

Chiều ngày hôm qua (26/7), Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Bình có cuộc họp khẩn. Tại đây, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đưa ra một số phương pháp phòng chống dịch trong thời gian này. Theo đó triển khai toàn diện các hoạt động giám sát dịch trong cộng đồng, tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe của những người trở về từ vùng dịch để có các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các địa phương phải giám sát tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại địa bản tỉnh một cách cụ thể và quyết liệt nhất, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Thái Bình khuyến cáo toàn bộ công dân trên địa bản tỉnh của mình không di chuyển đến những nơi đang bùng phát dịch COVID-19. Người dân nếu thấy mình có các dấu hiệu của bệnh nên chủ động đến khai báo, kiểm tra sức khỏe và cần thiết phải đi cách ly theo quy định.

Thái Bình tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, tính đến sáng nay (27-7), trong toàn tỉnh có 3 cơ sở đang có người nước ngoài cách ly đó là: Khách sạn Diệu Linh (huyện Vũ Thư), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy và Khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (huyện Tiền Hải). Cả 3 cơ sở này hiện có tổng cộng là 42 người mang quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Họ đều là những chuyên gia, người điều hành sản xuất, quản lý… từ Trung Quốc nhập cảnh vào Thái Bình để làm việc.

Ngoài ra tại các tỉnh thành phố khác như tp HCM, Hà Nội, Khánh Hòa,… đều thực hiện cách ly và kiểm tra sức khỏe cho tất cả những người dân vừa trở về từ Đà Nẵng. Hiện các tỉnh, thành phố này vẫn chưa xác định có bệnh nhân bị mắc COVID-19 . Mọi công tác kiểm tra giám sát dịch trên địa bàn cả nước vẫn được đẩy mạnh và làm tốt.

Your browser does not support HTML5 video.

Ca mắc Covid-19 (BN416) ở Đà Nẵng có dấu hiệu giống bệnh nhân 91

Theo Phương Hoa/SKCĐ