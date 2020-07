“Công chúa thuốc lào” đưa tài xế GrabBike bị đâm 6 nhát đi cấp cứu: Từng “uất ức đến rơi nước mắt”

Liên quan đến vụ tài xế GrabBike N.V.Q (SN 1984, quê Yên Bái) bị 2 kẻ lạ mặt chặn đường, đâm 6 nhát và cướp tài sản, Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Về tình hình Sức Khỏe của anh Q., phía bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, nạn nhân nhập viện với nhiều vết thương trên người, tình trạng nặng nhưng có thể kiểm soát được, rất may, vết thương không đâm trúng tim.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang dùng thuốc trợ tim liều cao. Tình trạng của bệnh nhân nặng, nhưng ổn định, có thể kiểm soát được. Các bác sĩ chuyên khoa vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

"Công chúa thuốc lào" Kim Nhung là người đã đưa anh Q. đi cấp cứu

Liên quan đến vụ giải cứu nam GrabBike bị cướp tấn công này không thể không nhắc đến một nhân vật đó là chị Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1976, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) – người trực tiếp đưa anh Q. đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Nhung kể lại, khoảng 2h30 ngày 19/7, khi vừa đi làm về ngồi uống nước thì thấy một người đàn ộng chạy xe qua nói có vụ cướp, nạn nhân bị thương nặng đang nằm ở hiện trường, chưa ai đưa đi cấp cứu.

"Lúc ấy ngoài tôi còn có 2 ô tô khác dừng lại ở hiện trường. Trong lúc những người khác ngại ngần vì tài xế grab đang chảy nhiều máu, chẳng biết sống chết thế nào thì tôi nhờ mọi người đưa anh ấy lên ô tô của mình để đến bệnh viện. Nghĩ cho cùng xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, mạng người mới quan trọng nhất", chị Nhung kể lại.

Chị Nhung cho biết, nhìn người grab máu me đầy người mà khóc không thành tiếng. Em trai chị cũng mới qua đời bên nước ngoài do xuất huyết dạ dày nên chị sợ cảm giac sinh tử. Khi đó, nam grab còn hổn hển nói: “Nhà em nghèo lắm, em còn vợ và 2 con nhỏ. Bố mẹ không có tiền…" nên chị càng thương hơn.

Bài đăng mới nhất về vụ việc của chị Kim Nhung trên mạng xã hội

Thế nhưng, chị Nhung không ngờ được những hành động này lại gây rắc rối cho mình nhiều đến như vậy. CHị kể: “Không hiểu từ đâu có người nói tôi lợi dụng người hoạn nạn để trục lợi, kêu gọi ủng hộ để kiếm tiền. Thậm chí có người còn gọi điện, nhắn tin cho tôi nói rằng: "Tự dưng đưa người không quen biết đến bệnh viện thế không sợ liên luỵ làm phúc phải tội à?" hay "Đưa người gặp nạn đi viện thế có kiếm được không?".

Theo nguồn tin từ infonet, chị Nhung cho biết, đây là lần thứ 2 chị cứu người bị nạn trên đường khi lực lượng chức năng và xe cứu thương chưa có mặt ở hiện trường.

“Đối với tôi, khi gặp người đi trên đường không may bị nạn, mình cứu giúp họ là việc tốt nên làm. Người ta bảo với tôi, cứu người như vậy hay bị vạ lây nhưng tôi nói lại với họ vạ lây tôi không sợ, mình có làm gì sai đâu mà sợ. Nếu sau này, có gặp 10 trường hợp như thế, tôi cũng sẵn sàng cứu giúp họ mà không phải lo sợ gì cả”, chị Nhung khẳng định.