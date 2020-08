Công dân Việt Nam kể lại vụ nổ tại Lebanon trong bàng hoàng, sau vụ việc tay bị gãy làm ba đoạn

Ngày 4/8 vừa qua, vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut (Lebanon) đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Việt Nam hiện đã ghi nhận có công dân bị thương do vụ việc trên. Chị Đặng Huyền Nga, quê Thái Nguyên là một trong những nạn nhân không may bị thương trong vụ nổ. Khi tường thuật lại sự việc, chị Nga vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Tôi vào viện từ hôm qua (4/8) nhưng tới giờ vẫn chưa được bó bột hay làm gì cả. Tôi bị thương nhiều chỗ nên đau lắm. Bác sỹ chụp bảo gẫy tay, gẫy làm 3 đoạn. Tôi cũng bị nhiều vết thương ở đầu và vai", chị Nga chia sẻ.

Chị Nga trực tiếp chia sẻ với báo giới Việt Nam về tình trạng của bản thân tại Lebanon.

Hiện Lebanon đang rơi vào khủng hoảng ngày y tế do số lượng người dân bị thương nhập viện quá đông khiến các cơ sở y tế luôn rơi vào tình trạng quá tải. Vụ việc diễn ra trong khi Lebanon vẫn đang phải gồng mình chống chọi dịch COVID-19 khiến tình trạng càng trở nên trầm trọng.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon đang phối hợp với cơ quan chức năng tại Beirut để cập nhật tình hình sau vụ nổ và triển khai kịp thời công tác bảo hộ công dân của Việt Nam: "Chúng tôi tiếp tục làm việc với cơ quan Bộ Ngoại giao Lebanon để nắm rõ xem còn công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ nổ này không, đồng thời sẽ rà soát lại qua các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Lebanon. Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lebanon sẽ phải phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền tại Beirut xem tình hình công dân Việt Nam tại đây.

Nếu có trường hợp đặc biệt chúng tôi sẽ can thiệp với cơ quan chức năng và chỉ đạo cơ quan lãnh sự danh dự có các biện pháp bảo hộ công dân kịp thời và cấp bách. Nếu có trường hợp nào có thể khó khăn hoặc nặng hơn chúng tôi sẽ xin phép để cử đoàn sang Lebanon để hỗ trợ công dân", Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon Trần Thành Công cho biết.

Đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon cung cấp thông tin. (Theo: TTXVN)

Trước đó, theo xác nhận của giới chức Lebanon, nguyên nhân bắt nguồn từ khoảng 2.700 tấn ammonium nitrate. Khối lượng hóa chất trên đã đồng loạt cháy gây ra vụ nổ kinh hoàng bên trong cảng Beirut hôm 4/8 và làm rung chuyển thủ đô Beirut.

Vụ nổ phá hủy mọi thứ xung quanh bán kính 1 km từ tâm của nơi xảy ra vụ việc và thiệt hại bao trùm bán kính rộng tới 15km. Khu vực phía Đông của cảng Beirut bị phá hủy hoàn toàn trong khi hiện trường vụ nổ giờ là một đống đổ nát và hoang tàn.

Cận cảnh hiện trường kinh hoàng.

Các nhân viên cứu hộ của Lebanon vẫn đang tiếp tục đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Trước tình hình này, Hội Chữ thập đỏ Lebanon cảnh báo số người chết sẽ còn tăng cao.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Thống đốc Beirut Marwan Abboud ước tính thiệt hại từ vụ nổ rơi vào khoảng 3-5 tỷ USD, đồng thời xác nhận về cái chết của 10 nhân viên cứu hộ sau thảm kịch. Vụ việc như một “đòn chí mạng” đối với quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh Liban đang gồng mình chống đỡ với đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Vụ nổ đã làm trầm trọng thêm tình hình ở Liban, vốn đã bất ổn về chính trị và những khó khăn về kinh tế, dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ