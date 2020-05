Cộng đồng game thủ thích thú với Maneater - tựa game cá mập cắn cáp mới ra mắt

Maneater hiện là một trong những game mới được cộng đồng Youtuber thế giới đua nhau stream. Streamer Dũng CT - Trực Tiếp Game cũng từng ra nhập đường đua này. Anh chàng đánh giá Maneater là một tựa game nhập vai thế giới mở rất hay, vui nhộn khi được hóa thân thành một chú cá mập ăn tất cả những gì mà mình muốn.

Được biết, Maneater lần đầu tiên được công bố vào năm 2018. Sau hơn 2 năm phát triển, vào ngày 22 tháng 5 năm 2020 vừa qua, nhà phát triển Tripwire Interactive đã chính thức phát hành Maneater trên PS4, Xbox One và PC.

Maneater là một tựa game nhập vai hành động, người chơi phải nhập vai vào cá mập để tiến hóa, tồn tại trong thế giới biển hoang dã.

Đầu game, người chơi nhập vai vào một chú cá mập con. Sau khi cá mập mẹ bị giết bởi thợ săn cá mập Scaly Pete, cá mập con sẽ phải trả thù tên thợ săn này, học được cách mà một con quái vật sinh tồn trong thế giới hoang dã.

Chú cá mập có một số đòn tấn công cơ bản và có thể sử dụng môi trường xung quanh để tạo lợi thế chiến đấu, ví dụ như sử dụng cá kiếm để làm giáo. Cá mập còn có nhiệm vụ đi săn để có được chất dinh dưỡng gây đột biến. Lúc này người chơi có thể mở khóa các khả năng mới, tăng kích thước.

Người chơi cũng có thể cho cá mập tàn phá dọc theo bờ biển, phá hủy du thuyền, tàu, tấn công vận động viên lướt ván, thậm chí... cắn cáp quang.

Khi cá mập tàn phá quá nhiều, nó sẽ bị truy nã và người chơi phải trốn chạy vì các thợ săn cá mập bắt đầu được phái đi để săn lùng.

Khi tham gia nhập vai, người chơi sẽ thấy được nhiều ý nghĩa khác nhau mà game muốn truyền tải.

Your browser does not support HTML5 video.

Đồ họa đẹp mắt là một trong những điểm cộng của Maneater

Hiện Maneater đang có sẵn trên PS4, Xbox One và PC (cụ thể là Epic Games Store). Được biết, game nhập vai hành động này cũng sẽ được bán trên Steam trong thời gian tới.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ