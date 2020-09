Cộng đồng mạng đặt Mai Phương Thúy và Ninh Dương Lan Ngọc "lên bàn cân" sau pha đụng độ váy bó sexy

Nhờ bộ váy mà Lan Ngọc đã thành công khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm trong thiết kế ôm sát xẻ cao hút mắt này. Vòng eo thon săn chắc cùng đường cong nuột nà, Lan Ngọc chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng mỗi khi khoe dáng trong thiết kế đầm ôm sát gợi cảm. Chưa kể chiếc túi Louis Vuitton trong suốt cả nghìn đô Lan Ngọc cầm trên tay cũng là item đụng hàng lia lịa trong giới showbiz Việt.

Lan Ngọc khoe make up, khoe khéo luôn cả tủ đồ hiệu

Đối lập với chiếc đầm màu nổi tôn lên làn da trắng sứ là lớp make up ngọt ngào nhẹ nhàng đốn tim người hâm mộ. Nhưng điều mà ai nấy đều ấn tượng hơn cả trong bức hình selfie này là tủ đồ hiệu phía sau lưng nữ diễn viên. Từ Gucci, Louis Vuitton, Dior... đều được Lan Ngọc sắp xếp ngay ngắn gọn gàng trên kệ, chứng tỏ cô cũng là một người "yêu nữ hàng hiệu" chẳng thua kém sao nào.

Mai Phương Thúy có phần nhỉnh hơn nhờ body bốc lửa

Nếu Ninh Dương Lan Ngọc hiện lên thanh lịch, nhẹ nhàng trong chiếc đầm xanh cốm này thì Mai Phương Thúy lại mang tới hình ảnh "bốc lửa" khi nàng Hậu thành công khoe trọn đường chân ngực lấp ló. Vòng 1 nóng bỏng, vòng 3 căng đét trong khi vòng 2 thắt chặt, không chút mỡ thừa, hiếm có người đẹp nào có thể vượt mặt Mai Phương Thúy trong màn khoe dáng này.

Nàng Hậu đã bước vào độ tuổi tam tuần nhưng vẫn hết sức nóng bỏng, không có dấu hiệu xuống sắc

Gu thời trang của Mai Phương Thúy có thể lên xuống thất thường nhưng không thể bị dìm bởi body bốc lửa tự nhiên hiếm có được phô diễn cực hút mắt mỗi khi cô có ý định khoe body với những thiết kế ôm sát body. Chẳng cần lên đồ cầu kỳ, chỉ cần diện những bộ đầm ôm sát là công chúng được dịp "nổ đom đóm" trước những đường cong siêu thực của cô.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ