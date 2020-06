Bất ngờ với công dụng giảm cân của quả táo, ăn táo theo cách này giảm 2kg/tuần là chuyện thường

Táo rất giàu chất xơ, vitamin nhưng lại có lượng calo thấp nên rất thích hợp để giảm cân. Một quả táo chứa khoảng 4 gram chất xơ, tương đương 16% lượng chất xơ khuyến nghị nên bổ sung cho phụ nữ và 11% cho nam giới. Một quả táo cỡ trung bình bao gồm khoảng 86% nước trong khi nó chỉ chứa khoảng 95 calo.



Lượng nước và chất xư dồi dào trong quả táo giúp làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, tăng cảm giác no từ đó làm giảm sự thèm ăn.



Chất xơ trong táo cũng đóng góp vào quá trình cải thiện sức khỏe tiêu hóa và nuôi các vi khuẩn thân thiện trong ruột, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Trong quả táo còn chứa hàm lượng vitamin C và kali, vitamin K, vitamin B6, mangan và đồng. Ăn táo có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường , bệnh tim và một số bệnh ung thư.



Một nghiên cứu chứng minh, ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng, cổ họng, vú, buồng trứng và ung thư ruột kết. Vỏ táo cũng có nhiều tác dụng chữa bệnh nhưng với điều kiện nó phải sạch và không chứa thuốc trừ sâu.



Nước táo có tác dụng làm giảm sự suy giảm tinh thần bằng cách giảm lượng các loại oxy phản ứng có hại trong mô não và phòng ngừa bệnh Alzheimer.



Táo là lựa chọn hàng đầu trong số các loại trái cây giảm cân, được khuyến khích đưa vào chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Táo không chỉ thân thiện với việc giảm cân cho người lớn mà còn có thể cải thiện chất lượng bữa ăn và giảm nguy cơ béo phì ở trẻ em.

Tham khảo thực đơng giảm cân bằng táo trong 1 tuần:



Ngày 1+2: Trong 2 ngày đầu, ăn táo giúp bạn thải độc đường ruột, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.



Sáng: 2 trái táo + 1 ly sữa tách béo

Trưa: 2 trái táo + 1 salad cá ngừ

Tối: 1 trái táo + 1 dĩa rau luộc + 1 nước ép trái cây

Ngày 3: Bạn sử dụng món chính là bánh mì yến mạch (bánh mì đen), bổ sung đạm từ ức gà.



Sáng: 2 trái táo + 1 ly sữa tách béo + 1 lát bánh mì đen

Trưa: 1 trái táo + 1 trái dưa chuột + 150g thịt ức gà nướng không dầu hoặc luộc

Tối: 1 trái táo + 1 trái chuối + 1 chén cơm gạo lứt

Ngày 4: Thay thế đạm bằng cá hồi và trứng



Sáng: 2 trái táo + 1 trứng luộc + 1 ly nước trái cây

Trưa: 1 trái táo + 150g cá hồi luộc + 1 dĩa bông cải xanh luộc

Tối: 1 trái táo + 1 dĩa salad rau củ + 1 quả trứng luộc

Ngày 5: Chuyển sang thịt bò và cá hồi



Sáng: 2 trái táo + 1 ly nước trái cây

Trưa: 2 trái táo + 150g thịt bò xào hoặc nướng không dầu + 1 dĩa salad trộn

Tối: 1 trái táo + 1 50g cá hồi luộc + 1 tô canh rong biển

Ngày 6: Trở lại với bánh mì đen và ức gà



Sáng: 2 trái táo + 1 lát bánh mì đen + phô mai ít béo

Trưa: 2 trái táo + 150g ức gà luộc + 1 dĩa salad trộn

Tối: 1 trái táo + 1 dĩa rau luộc + 1 ly nước ép

Ngày 7: kết hợp đạm với rau xanh



Sáng: 1 trái táo + 1 lát bánh mì đen + 1 quả trứng luộc

Trưa: 2 trái táo + 150g cá hồi hấp + 1 dĩa rau luộc

Tối: 1 trái táo + 1 dĩa salad ức gà hoặc tôm nướng + 1 ly nước ép

Ăn táo đúng cách.