Kinh hoàng công nhân đào trúng quả bom dài 2m nhưng 10 ngày chưa được xử lý

Ngày 4/7, đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại Thuận Hưng Phát BP, ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, phản ánh quả bom dài khoảng 2 m ở trong công trình vẫn chưa được di dời, khiến các công nhân lo lắng, công trường ngưng trệ.

Trước đó, quả bom được phát hiện hôm 26/6, trong lúc công nhân đang thi công, múc đất làm trại chăn nuôi ở khu vực ấp Sắc Xi, xã Tân Phước.

Ban đầu, công nhân lái máy xúc phát hiện vật thể nghi là bom có kích thước dài gần 2 m, đường kính gần 40 cm.

Theo các công nhân sau khi đào sâu, họ phát hiện quả bom còn nguyên, chưa phát nổ.Khi biết quả bom còn nguyên không ai dám lại gần, công tác san lấp mặt bằng cũng được dừng lại.

Quả bom dài 2 m được phát hiện ngày 26/6.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị thi công đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Ngày 27/6, Ban chỉ huy quân sự xã Tân Phước đã đến ghi nhận sự việc rồi cho giăng dây, viết các biển báo nguy hiểm.



Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã gần 10 ngày rồi nhưng chưa có lực lượng chức năng nào tới hiện trường để xử lý quả bom khiến công nhân xây dựng vô cùng hoang mang.

Hiện, Công ty Thuận Hưng Phát BP đã có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước hỗ trợ xử lý, di dời quả bom đến nơi an toàn. Đồng thời, công ty cũng đề nghị cử lực lượng rà soát bom mìn toàn bộ khu đất công trình rộng 14 ha để đảm bảo an toàn trong lúc thi công.

Trước đó khoảng 18h ngày 22/6, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt quả bom nằm dưới đáy sông Hồng, gần khu vực chân cầu Long Biên.

Để thực hiện việc trục vớt, đội công binh đã di chuyển bằng 1 cano và 1 tàu. Chiếc xuồng của lực lượng chức năng đóng vai trò mở đường, liên tục dùng còi và phát loa cảnh báo người và phương tiện đường thủy trên sông tránh xa khu vực nguy hiểm. Mất khoảng 1 giờ đồng hồ, quả bom được lai dắt về bến cát thuộc phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Trước đó từ ngày 17/6 cơ quan chức năng địa phương đã đóng luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà (đoạn qua cầu Long Biên).

Trục vớt quả bom gần chân cầu Long Biên.Video: Nguồn Vietnamnet