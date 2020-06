Công Phượng lần đầu tiên lên tiếng về lễ ăn hỏi, `tiện` khoe ảnh đính hôn đẹp lung linh

Loạt ảnh cưới được chàng tiền đạo Nghệ An chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người xuýt xoa vì quá lung linh và ngọt ngào.

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, đúng 18h tối 3/6, Nguyễn Công Phượng đã kín đáo tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái lâu năm. Được biết đến là một người kín tiếng, không muốn chuyện đời tư của mình trở thành để tài của giới truyền thông và các trang mạng xã hội nên cầu thủ người Nghệ An chỉ tổ chức lễ ăn hỏi dưới sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình



Ngay sau tin Công Phượng đính hôn, thông tin bạn gái anh chàng được mọi người tìm kiếm dữ dội. Tuy nhiên, Viên Minh không phải bằng tuổi Công Phượng như thông tin trước đó đã đưa. Thực tế, cô nàng sinh năm 1993, hơn chàng cầu thủ 2 tuổi.



Viên Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Mới năm ngoái, Viên Minh đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT rồi về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Công Phượng đã có chia sẻ đầu tiên về đám hỏi kín đáo của mình và khoe thêm loạt ảnh đính hôn đẹp lung linh. Nguyên văn lời chia sẻ của chàng cầu thủ xứ Nghệ như sau:





"Thoạt đầu, Phượng và Minh dự định làm lễ đính hôn ấm cúng 100 người, chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên. Đồng nghĩa với việc không chia sẻ vấn đề này với báo chí. Nhưng cả Phượng và Minh rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, cũng như những lời chúc phúc, nên hôm nay, Phượng thay mặt gia đình hai bên cám ơn đến mọi người, cũng như các anh chị báo chí đã dành sự quan tâm cho Phượng và Minh.

Sau dòng chia sẻ này, Phượng hi vọng mọi người tiếp tục tôn trọng sự riêng tư cho hai gia đình Công Phượng - Viên Minh, cũng như các bạn bè đã đến dự lễ đính hôn. Kính mong quí báo chí và các trang thông tin fanpage vui lòng không chia sẻ lại hình ảnh có sự hiện diện của khách mời trong buổi tiệc. Điều này sẽ giúp Phượng tập trung vào chuyên môn bóng đá và giúp Viên Minh có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc của Phượng.

Dòng chia sẻ này cũng là thông cáo chính thức và duy nhất đến từ Phượng về buổi đính hôn này.

Một lần nữa, chân thành cám ơn mọi người!"

Sau khi lễ đính hôn bí mật được tổ chức, một số nguồn tin tiết lộ, đám cưới của cặp đôi Công Phượng - Viên Minh sẽ được tổ chức vào tháng 8 mới đây. Nếu như điều này là thật, chỉ còn 2 tháng nữa thôi chàng cầu thủ xứ Nghệ sẽ chính thức đưa bạn gái về "dinh".



Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ