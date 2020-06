Công Phượng và bạn gái âm thầm lập công ty riêng chuyên về tiếp thị thể thao

Công Phượng và bạn gái Tô Ngọc Viên Minh từ lâu đã âm thầm lập một công ty do chính nam cầu thủ đứng tên người đại diện pháp luật. Cô bạn gái được Công Phượng ủy quyền quản lý hoạt động của công ty.

Theo nguồn tin của Nhịp Sống Việt, Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM (viết tắt của Phượng Minh) đã bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2019.

Công ty có trụ sở ở đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Cầu thủ Nguyễn Công Phượng cũng chính là người đại diện Pháp luật

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM là đơn vị phụ trách quản lý hình ảnh, truyền thông và thương mại cho cá nhân cầu thủ Nguyễn Công Phượng

Cô bạn gái - nay là vợ sắp cưới của Công Phượng giữ chức vụ Quản lý công ty do được người đại diện pháp luật uỷ quyền. Viên Minh đảm nhận nhiệm vụ thay cầu thủ quê Nghệ An điều hành công ty.

Trước đó, một số thông tin cho rằng Viên Minh đang làm việc cho công ty gia đình. Tuy nhiên sự thật không phải vậy, Công ty PM không liên quan gì tới gia đình Viên Minh hay chức vụ của bố cô nàng.

Được biết, Công Phượng và vợ sắp cưới đã có 6 năm quen nhau, trong đó 3 năm gần đây là mối quan hệ hẹn hò. Trong thời gian yêu nhau, Viên Minh đã đảm nhận vai trò quản lý hình ảnh cho Công Phượng. Cô nàng là admin của tất cả Fanpage và hội nhóm chính thức của Công Phượng và Công Phượng FC, chuyên cung cấp những tin tức, hình ảnh mới nhất của Công Phượng cho người hâm mộ, đồng thời nắm bắt và xử lý những hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng tới sự nghiệp của bạn trai.

Bức ảnh hiếm hỏi Công Phượng và vợ sắp cưới chụp cùng nhau

Tin tức việc Công Phượng và bạn gái âm thầm mở công ty riêng một lần nữa khiến mọi người bất ngờ về tham vọng của cầu thủ này. Trước đây, cầu thủ này cũng đã thử kinh doanh thương hiệu cafe CP10 ở các địa điểm là Pleiku, Gia Lai và Hà Nội tuy nhiên chưa thực sự thành công.





Khung cảnh lễ ăn hỏi của Công Phượng và bạn gái

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ