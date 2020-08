Công Phượng và Huy Toàn đi… kiếm thêm mùa dịch

Cây sồi đặc biệt này nằm ở làng Alton nước Anh. Đã có rất nhiều du khách đến đây để chiêm ngưỡng cây cổ thụ bị xiềng xích đặc biệt, được nghe kể về huyền thoại đằng sau đó và cho rằng đó chỉ là một tác phẩm hư cấu. Thế nhưng, những người dân địa phương biết rằng câu chuyện này bắt nguồn từ một câu chuyện có thật.

Your browser does not support HTML5 video.

Dương Minh (T/h)