Miền Trung đã bắt đầu mưa lớn do bão số 13, đã sơ tán 216 ngàn dân an toàn

Tin bão mới nhất cơn bão số 13, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 15 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở cách Đà Nẵng khoảng 187 km, Thừa Thiên - Huế khoảng 280 km, Quảng Trị khoảng 330 km. Sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13 (115 - 150 km/h), giật cấp 16, giảm 1 cấp so với bản tin dự báo hồi sáng cùng ngày.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Trước đó, trên đất liền, từ trưa 14/11 từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo từ chiều 14/11 đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50 - 150 mm/đợt.

Ản mây vệ tinh bão số 13

"Các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có thể chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong đó vùng trọng tâm là Quảng Bình đến Quảng Nam", TS Dư Đức Tiến, Trưởng phòng Dự báo Số trị Viễn thám, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.



Cũng trong ngày 14/11, các địa phương tích cực Cũng trong ngày 14/11, các địa phương tích cực sơ tán dân , hoàn thành các công tác ứng phó với bão số 13. Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 14/11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời 66.123 hộ với 216.886 người đến nơi an toàn.

Trong đó, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác sơ tán dân, các địa phương khác vẫn đang tiếp tục triển khai công tác sơ tán dân.



Ngày 14/11, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Báo cáo cho biết, các lực lượng đã thông báo, hướng dẫn tổng số 59.752 phương tiện tàu thuyền với 289.062 người, trong đó hoạt động trên biển 4.175 phương tiện với 27.963 người, neo đậu tại các bến 56.529 phương tiện với 266.333 người.



Hiện không còn phương tiện nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cần lưu ý các tàu nhỏ đánh bắt trong ngày, trong đó Nghệ An có 43 phương tiện với157 người, Thanh Hóa 196 phương tiện với 1082 người.





Theo Hà Ly/SKCĐ