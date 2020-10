Ai nhìn cũng tưởng miếng dán sticker, ai ngờ nàng 9X làm bánh quy Royal Icing đón Halloween cực cute

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Dê đen bất ngờ đứng lên đi bằng 2 chân khiến dân tình kinh hãi tưởng quỷ satan hiện hình

Có khá nhiều loài vật 4 chân có khả năng đứng lên bằng 2 chân. Tuy nhiên một chú dê đen đi lại bằng 2 chân như con người trong clip dưới đây lại khá bất thường khiến người xem kinh hãi vì liên tưởng tới quỷ satan.