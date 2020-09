Tự làm bánh trung thu lava tan chảy siêu hấp dẫn tại nhà bằng công thức cực đơn giản

Bạn đọc Phạm Thảo Nguyên chia sẻ công thức làm bánh trung thu lava

Thực tế nhiều chị em đã làm thành công làm bánh trung thu lava tan chảy không tốn quá nhiều công sức lại còn đảm bảo an toàn. Dưới đây bạn Phạm Thảo Nguyên (Đà Nẵng) chia sẻ cách làm bánh trung thu lava tan chảy 2 in 1 cực đơn giản tại nhà.



1. Phần nhân lava (làm trước ít nhất 1 ngày)



Nguyên liệu: 22g trứng muối đã hấp chín, dằm nhuyễn; 25g kem tươi; 5g sữa bột; 7g đường bột; 1/2 miếng phomai lát



- Đầu tiên, hoà tan kem tươi, sữa bột và kem tươi, sau đó thêm phomai vào và dằm nhuyễn ra.



- Tiếp đó, thêm trứng muối, trộn đều rồi bọc lại và đem quay lò vi sóng từ 40-60s tuỳ công suất máy.



- Cho phần lava này vào khuôn silicon cakepops, mỗi viên 8g và để tủ đông. Nếu nhà không có khuôn có thể cho vào túi bắt kem để ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút cho lava đặc hơn rồi bắt thành viên tròn rồi để tủ đông.



Nguyên liệu: 75g trứng, 20g đường, 25g bột mì (đa dụng hay số 8 đều được), 75g kem tươi, 15g bơ nhạt, 15g sữa bột, 1/2 miếng phomai lát, 15g trứng muối đã hấp chín, dằm nhuyễn, 1/4tsp vani



- Khuấy tan trứng với đường rồi rây bột mì vào trộn đều thành hỗn hợp mịn.



- Chưng cách thuỷ kem tươi và bơ, nên chú ý khuấy liên tục cho bơ tan rồi đổ vào âu trứng bột, quậy liên tục rồi thêm sữa bột, trộn đều. Sau đó, thêm phomai lát vào, vừa dằm vừa trộn để phomai chảy bớt ra. Cuối cùng thêm trứng muối và vani hỗn hợp.

Chiếc bánh có trọng lượng 50g bên cạnh "bạn mẫu" mèo



- Đem hỗn hợp trên đi sên trên lửa nhỏ cho đến khi phần custard này cơ bản đứng, không bị chảy là được. Trong lúc sên nhớ khuấy liên tục và đều tay, nếu không rất dễ bị vón cục, khi bọc nhân không được mịn và dễ hở, lộ nhân.



- Sau đó, cho hỗn hợp ra bát/hộp,...rồi dùng thìa dàn đều bề mặt. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, lưu ý, để màng bọc phải sát với bề mặt phần custard. Để tủ mát khoảng 20 phút.



- Hết thời gian thì lấy phần nhân ra đem chia thành các viên tròn, mỗi viên 27g, bọc lại và để tủ mát 20 phút.



- Sau 20 phút thì đem bọc nhân lava như bọc trứng muối. Do để tủ lạnh nên phía ngoài phần custard hơi khô và cứng nên trước khi bọc cần bóp nhẹ vài lần để phần nhân dẻo hơn, thao tác bọc cũng dễ hơn. Kinh nghiệm của bạn Phạm Thảo Nguyên cho thấy thao tác này cần làm nhanh vì phần nhân lava để nhiệt độ bên ngoài rất dễ chảy.



- Hoàn tất phần bọc nhân thì bọc kín lại để tủ đông. Trong lúc chờ đợi làm phần vỏ bánh.



Cách làm vỏ bánh



Nguyên liệu: 18g bơ nhạt nhiệt độ phòng, 18g mật ong, 18g sữa đặc, 50g bột mì, 10g bột ngô



- Dùng phới lồng khuấy cho bơ nhuyễn thành dạng kem rồi thêm sữa đặc, mật ong vào trộn đều.



- Tiếp đến rây bột mì và bột ngô vào hỗn hợp. Dùng thìa dẹt (spatula) trộn, miết cho đều rồi bọc lại, để bột nghỉ 30-60 phút.

Bánh trung thu lava tan chảy sau khi đã hoàn thành



- Sau thời gian nghỉ, chia bột thành các phần bằng nhau, mỗi phần 16g. Mỗi phần viên tròn lại và đậy màng bọc để tránh bột bị khô.



- Bê nhân ra khỏi tủ đông và bọc nhân như bình thường. Để tránh phần vỏ bánh bị dính có thể dùng giấy nến kẹp vào rồi cán qua giấy nến đảm bảo không bết dính chút nào.



- Sau khi bọc hết nhân và bột thì đóng bánh vào khuôn. Nếu dùng khôn lò xo sẽ nhanh và tiện hơn. Trước khi đóng bánh thì lăn nhẹ qua 1 lớp bột áo rồi đóng bánh như bình thường. Khi bánh thành hình thì đem bỏ tủ đông 30 phút.



- Trước khi nướng làm nóng lò ở 160 độ trong 15 phút. Lấy bánh ra khỏi tủ đông rồi xịt nước sương sương lên bề mặt để bánh không bị khô. Bỏ khay bánh vào lò nướng 160 độ C trong 10 phút.



- Sau đó lấy bánh ra, tăng lửa lên 180 độ. Để bánh nguội 5 phút thì cho tủ đông 10 phút.



- Trong lúc chờ đợi thì làm hỗn hợp quét mặt bánh gồm: 1 lòng đỏ, 1/2 lòng trắng, 1 thìa nước, trộn đều và lọc qua rây. Dùng chổi lông mềm quét nhẹ lên mặt rồi nướng 180 độ trong 10 phút.

Phần nhân bánh sau khi để tủ lạnh 15 phút đặc sệt hơn



- Lấy bánh ra, tăng nhiệt lên 210 độ. Để bánh nguội khoảng 10 phút rồi quét mặt và nướng 210 độ trong 4 phút.



Lúc này chiếc bánh trung thu lava đã hoàn thành. Kinh nghiệm của Thảo Nguyên là nếu muốn ăn trứng tan chảy thì có thể bảo quản bánh ở nhiệt độ thường. Còn nếu để tủ lạnh 10 -15 phút thì phần nhân sẽ sệt lại, cắt ra rớt miếng nào.

