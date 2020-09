Hot boy Sài thành chia sẻ công thức làm bánh trung thu nhân sầu riêng nhìn là thấy thèm

Sầu riêng với hương thơm đặc trưng được đưa vào nhiều món bánh khiến nhiều tín đồ mê mẩn. Thực tế đã có các loại bánh pía, bánh ngọt... nhân sầu riêng nhưng có lẽ ít người làm ra bánh trung thu sầu riêng.

Chàng trai Trương Công Định (sống tại TP.HCM) đam mê làm bánh chia sẻ công thức làm bánh trung thu nhân sầu riêng kết hợp với đậu xanh. Đặc biệt bí quyết của anh chàng nằm ở cách sên nhân bất bại, giúp bánh để được lâu hơn.



Cách làm nhân bánh trung thu nhân sầu riêng



- 500gr Đậu xanh



- 500gr Thịt sầu riêng



- 300gr đường



- 80gr sữa đặc



- 100gr mạch nha



- 120gr dầu ăn



- 80gr bột bánh dẻo



- Đậu xanh ngâm 3 tiếng (không ngâm qua đêm vì dễ bị hỏng). Nấu đậu như nấu cơm tới khi sôi thì hạ lửa nhỏ. Suốt quá trình nấu không đậy nắp, không khuấy để tinh bột giữ nguyên trong hạt đâu không bể ra gây xém đáy nồi.



- Chọn sầu riêng dẻo, loại càng ngon thì nhân càng ngon. Kinh nghiệm của Công Định là chọn sầu riêng Ri6 chín mềm, không dùng sầu đông lạnh.



- Đậu sau khi nấu mềm, đem xay nhuyễn cho ra chảo sên lửa vừa. Khuấy đều tay, đến khi hỗn hợp nóng lên thì hạ lửa nhỏ trong suốt quá trình sên để nhân dẻo. Sên đến khi nhân đặc lại thì thêm đường, sữa đặc vào sên tiếp. Đến khi nhân đặc lại thì thêm mạch nha vào tiếp tục sê.



- Tiếp tục sên đến khi nhân đặc lại thì cho từ từ sầu riêng vào. Mục đích của việc cho sầu riêng vào bước này là để giữ được hương vị sầu riêng chín hoàn toàn, bánh không bị nhanh hư.



- Sau khi cho sầu riêng vào nhân tiếp tục lỏng ra thì lại tiếp tục sên. Nếu - Sau khi cho sầu riêng vào nhân tiếp tục lỏng ra thì lại tiếp tục sên. Nếu gia đình có máy sên nhân sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.



- Sên đến khi nhân đạt 90% tắt bếp, lấy nhân ra khỏi chảo để ra 1 chảo khác khoảng 15 phút cho nhân nguội bớt.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhân sầu thành phẩm hòa quyện với đậu xanh dẻo thơm của bạn Trương Công Định



- Trộn dầu ăn và bột bánh dẻo vào 1 tô nhỏ cho thật đều, sau đó đổ hỗn hợp dầu và bột đã trộn vào nhân (lúc này nhân đã nguội bớt), mang găng tay vào và trộn nhân cùng hỗn hợp trên thật đều.



- Sau đó mang nhân lên bếp, bật lữa nhỏ, tiếp tục quá trình sên khoảng 10-15p. Dùng spatula sắn nhân nếu thấy nhân đứng không chảy sệ, vết cắt không bị thay đổi hình dạng sau khi cắt là đã đạt yêu cầu. - Sau đó mang nhân lên bếp, bật lữa nhỏ, tiếp tục quá trình sên khoảng 10-15p. Dùng spatula sắn nhân nếu thấy nhân đứng không chảy sệ, vết cắt không bị thay đổi hình dạng sau khi cắt là đã đạt yêu cầu. Cách làm này giúp nhân bánh ngậm dầu, không bị tách dầu.



- Sau khi sên nhân hoàn tất, để nhân nguội tự nhiên, đến khi nguội hoàn toàn nhào nhân lại cho dẻo và gói lòng đã trứng muối đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cách làm vỏ bánh



Chuẩn bị nguyên liệu



- 410gr Nước đường



- 65gr dầu ăn



- 20gr bơ đậu phộng



- 1 lòng đỏ trứng gà



- 600gr bột baker choice số 11



Trộn đều nước đường, dầu ăn, lòng đỏ, bơ đậu phộng. Sau đó cho bột vào trộn đều. Lưu ý: trộn đến khi bột đều là ngưng, không nhồi bột. Để bột nghỉ 30 phút sau đó tiến hành bọc vỏ bánh vào nhân.

Nướng bánh

Nướng lần 1 trong 8 phút ở lò gia đình nướng nhiệt 180-210 độ C tuỳ nhiệt lò. Đối với lò sàn nướng nhiệt trên 240 độ C, nhiệt dưới 200 độ C. Bánh nướng lần 1 yêu cầu bánh chín hoàn toàn, mặt bánh đáy bánh vàng, thân bánh trắng đục hoàn toàn.

Ảnh: NVCC



Sau khi nướng lần 1 tiến hành quét mặt bánh bằng hỗn hợp trứng gà đánh tan, lượt qua rây, quét 1 lớp thật đêu và mỏng bánh sẽ đẹp. (Không nên quét quá nhiều bánh bị mất nét và không đẹp).

Ảnh: NVCC

Nướng lần 2 trong 7 phút. Đối với lò gia đình nhiệt 150-180 độ C tuỳ nhiệt lò. Đối với lò sàn nướng nhiệt trên 200 độ C, nhiệt dươi 180 độ C. Lần nướng thứ hai chỉ có tác dụng tạo màu bánh đẹp, không có tác dụng làm bánh chín.

Chiếc bánh trung thu nhân sầu riêng bên cạnh chiếc bánh trung thu truyền thống do Trương Công Định tự làm. Ảnh: NVCC

Xem thêm: Kết hợp nhân trà xanh và sữa chua pho mai trong loại bánh trung thu thơm ngon mà không hề ngán

Theo Hà Ly/SKCĐ