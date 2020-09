9X Bình Dương tiết lộ bí kíp tạo màu bánh trung thu từ rau củ quả đẹp hơn ngoài hàng ai nhìn cũng mê

Bánh trung thu hiện đại ngày nay được chị em tự làm và biến hóa với nhiều màu sắc đa dạng phá cách hơn nhiều chiếc bánh truyền thống. Tuy nhiên việc tạo màu cho chiếc bánh nướng không hề đơn giản. Tự tạo màu từ các nguyên liệu tự nhiên như rau củ quả đã khó, nướng bánh giữ màu đẹp lại càng khó hơn.



Nghệ là nguyên liệu tạo màu vàng tốt nhất nhưng vì có mùi hăng lại dính màu lên dụng cụ. Do đó chị Hòa chọn cách tạo màu từ bí đỏ.



Kinh nghiệm là nên chọn bí đỏ càng già càng tốt, gọt vỏ cắt khúc rồi ép lấy nước. Đong lượng nước theo công thức nước đường bánh nướng rồi chia làm 5 phần. Trong đó 2 phần là nước và sử dụng full đường (đường đỏ hay trắng tùy ý) khuấy cho tan đường rồi mới thêm nước ép bí đỏ bắc lên bếp đun.

Vì bí đỏ có tinh bột, đun nước đường bánh nướng hạn chế tối đa khuấy, chỉ cho nước bí khi đường tan để tránh tinh bột trong bí bám dưới đáy nồi. Đun nhỏ lửa tránh trào, đến khi đạt độ sệt và độ ngọt như ý.

Chị Hòa chọn gấc vì giàu Vitamin C òn tốt cho cơ thể. Nên mua gấc đã chín, mỏng vỏ, gần nứt càng tốt. Đem nạo ruột, cắt bỏ hạt, xay nhuyễn, ray qua rây, tương tự như bí đỏ, gấc cũng có rất nhiều cơm và tinh dầu nên khi hòa với nước đường xong nó là hỗn hợp khá đặc, không tan. Khi đem nấu xong được hỗn hợp sệt.



Hái hoa đem nấu trực tiếp với nước với lượng 100g hoa khô dùng cho 1,5 lít nước đem đen sôi, nhỏ lửa cho tới khi thấy cánh hoa phai hết màu. Đun xong có thể lọc ngay hoa hoặc để nguyên trong nồi nấu đều được.



Nước đã đun với hoa đem nấu với đường với cách tương tự để có được màu xanh dương bắt mắt nhất. Thêm đường vào nấu như nước đường bánh nướng với lượng tương tự.



Nhiều chị em thường sử dụng lá dứa hay lá thơm để tạo màu xanh lá nhưng thực tế màu này kém bền ở nhiệt độ cao. Do đó, chị Hòa sử dụng nước lá dứa xay hoà tan bột dành dành, nấu lên. Chị cho thêm xíu nước nghệ giã (cho ít để tránh nước bị vàng quá).



Công thức của chị Hòa là 50 g bột dành dàng nấu với 2-3 củ nghệ trong 1 lít nước 5 phút lửa nhỏ. Sau đó thêm đường nấu như nước đường truyền thống. Nấu xong rây hỗn hợp để bỏ đi cặn nghệ. Chị em chú ý lúc nhồi bột có thể lên màu vàng nhưng khi nướng bánh ở nhiệt độ cao mới được màu xanh lá.



Màu hồng xinh xắn được chị Hòa kết hợp từ 2 tông màu là hồng nhạt và hồng đậm làm từ củ dền. Củ dền mua về gọt vỏ, ép lấy nước.



Để tạo màu hồng nhạt bằng cách sử dụng khoảng 1kg đường thêm 200ml nước, đun sôi kĩ nhỏ lửa, đến khi váng đường nổi lên mặt, thêm vào 600ml nước ép củ dền rồi đun sôi. Sau khi sôi, vặn nhỏ lửa nấu thêm 10-15 phút, không nên nấu quá lâu vì càng đun màu càng nhạt.



Để tạo màu hồng đậm: Thêm 2 viên C sủi vào 600 ml nước ép củ dền cứ để cho tan. Dùng 1kg đường thêm 200 ml nước, đun sôi kĩ nhỏ lửa, đến khi váng đường nổi lên mặt rồi thêm vào nước ép củ dền vừa được thả C sủi. Đem hỗn hợp này đun sôi, vặn nhỏ lửa nấu thêm 10-15 phút, cũng không cần đun lâu sẽ làm mất màu.



Mua loại khoai lang tím ép lấy nước. Cho 2 viên C sủi trong 600 ml nước ép khoai lang tím (cặn có tinh bột bám). Cũng sử dụng 1kg đường với 200ml nước khuấy tan rồi thêm vào nước ép khoai lang đem đun. Khi đun nhớ khuấy đáy nồi để tránh tinh bột lắng vào đáy nồi cháy, vặn nhỏ lửa. Đun càng sôi màu tím càng đậm. Nhưng màu thu được chỉ như màu hoa cà. Nếu bạn thích màu tím đậm thì thêm vài bông hoa đậu biếc.



Nước đường sau khi nấu xong, để nguyên nồi vô thau nước mát, cho nhanh nguội. Cách thử màu là chờ nước đường nguội rồi nhỏ vài giọt vào chén nước trắng, màu tan ra trong chén như nào thì bánh sẽ lên màu đó.



Ủ bột 5 phút, không sử dụng trứng cho vỏ bánh, nước màu có thể trữ trong tủ lạnh dùng dần. Trước khi dùng nhớ bỏ ra ngoài để nước về nhiệt độ phòng. Bột trộn màu nên ướt hơn bình thường.



Khi nướng bánh lượt gần cuối chú ý mặt dưới nhiệt thấp hơn nướng bánh truyền thống 10 độ C, mặt trên cao hơn 10 độ C. Khi nướng bánh che mặt bánh bằng 1-2 lớp giấy nến. Bánh nướng có lớp vỏ màu không dùng lòng đỏ trứng để quét mặt như bánh nướng truyền thống.



Cùng chiêm ngưỡng những chiếc bánh thật xinh do bàn tay chị Hòa tạo ra.

