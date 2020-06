Tẩy da chết toàn thân từ 3 loại trái cây mùa hè cực đơn giản mà an toàn cho mọi loại da

Các loại trái cây được mệnh danh là mỹ phẩm từ thiên nhiên bởi công dụng làm đẹp hiệu quả hơn nhiều các loại hóa chất mà lại còn an toàn cho da. Mùa hè này hãy tận dụng 3 loại trái cây sau đây để tẩy da chết toàn thân, tự tin diện bikini đi biển thôi nào.

Để tẩy tế bào chết thì không thể thiếu thành phần glycolic acid trong các loại serum, mặt nạ hay gel tẩy da chết. Còn trong tự nhiên, glycolic acid có trong mía kết hợp với Vitamin C dồi dào trong quả dứa tạo thành hợp chất tế tế bào chết đồng thời tái tạo da hiệu quả.



Vậy làm cách nào để tẩy tế bào chết từ hai nguyên liệu này. Dĩ nhiên không phải uống nước mía hay nước ép dứa rồi. Hãy chuẩn bị ½ cup nước mía đường, ½ trái dứa (nếu trái to thì chỉ cần ¼ trái dứa) cùng với 1 cup quả óc chó hoặc dầu dừa/dầu ô liu.



Cách thực hiện như sau:



- Xay tới khi thu được hỗn hợp sánh mịn, thì thêm nước mía đường vào bát, dùng thìa trộn đều và bảo quản trong tủ lạnh cho mát.



- Đến cuối ngày sau khi tắm xong, bạn thoa hỗn hợp trên khắp cơ thể và massage cho da. Hãy thoa và massage nhiều hơn ở vùng đầu gối và khuỷu tay vì vùng da này thường tối màu hơn. Sau đó rửa sạch lại toàn thân bằng nước ấm.



Làn da nhạy cảm luôn phải ưu tiên các sản phẩm trung tính để không gây kích ứng da. Xoài, yến mạch và mật ong là một sự kết hợp hoàn hảo cho công thức tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm.

Xoài rất giàu vitamin A và C giúp làm bong tróc lớp da chết, thúc đẩy nuôi dưỡng tế bào mới dưới da. Yến mạch vốn là các hạt thô nên là nguyên liệu tuyệt vời để lấy đi các tế bào da chết thô ráp trên da. Còn mật ong được dùng đến với tác dụng giảm viêm, làm dịu da, không gây tổn thương cả các nốt mụn hay tổn thương trên da.



Nguyên liệu bao gồm: 1 quả xoài, 2 muỗng canh yến mạch, 1 muỗng cà phê mật ong.



Cách làm như sau:



- Cắt nhỏ toàn bộ quả xoài và sau đó đặt vào máy xay để xay nhuyễn. Sau khi hỗn hợp sánh mịn, bạn cho xoài ra bát rồi cho yến mạch và mật ong vào, khuấy đều bằng thìa.



- Có hai cách dùng hỗn hợp này. Thứ nhất, thoa đều lên da và massage dể tẩy tế bào chết toàn thân. Cách thứ hai là đắp hỗn hợp lên da như mặt nạ, để yên trên cơ thể trong 10-15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.



Đu đủ vốn là trái cây ngọt ngào, giàu dinh dưỡng, là loại mỹ phẩm thiên nhiên lý tưởng cho làn da nhiều khuyết điểm, đặc biệt là da mụn. Đu đủ giàu vitamin C và cả tiền tố vitamin A có đặc tính chống viêm, thích hợp để loại bỏ mụn lưng và ngực.



Nguyên liệu chuẩn bị gồm: 1/2 cup muối biển, 1 quả đu đủ cỡ vừa, 2 muỗng canh dầu ô liu hoặc dầu dừa (có thể thêm hoặc không).



Cách làm như sau:



- Cắt trái đu đủ thành miếng nhỏ và cho vào máy xay đến khi đu đủ sệt mịn rồi cho ra bát, trộn đều cùng ½ cup muối biển và dầu ô liu.



- Nếu da bạn có quá nhiều mụn viêm, đừng nên cho quá nhiều dầu ô liu hoặc có thể không sử dụng dầu cho công thức này.



- Sau khi trộn đều hỗn hợp, bạn thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng và rửa lại với nước ấm.

Các công thức tẩy tế bào chết này đều an toàn cho da, thích hợp dùng 1-2 lần mỗi tuần. Nàng nào đang có ý định đi du lịch thì nên tẩy tế bào chết từ trước đó vài tuần và đừng quên thoa kem chống nắng và dưỡng ẩm cho da.

