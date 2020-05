Công trình thủy điện ở Kon Tum nghi đổ sập lúc thi công, 3 người tử vong tại chỗ

Chiều 25/5, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho hay đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại công trình thủy điện Plei Kần ở Kon Tum . Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, ông Châu Ngọc Lân xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn nghi sập công trình thủy điện tại địa phương, bước đầu ghi nhận 3 người tử vong và khoảng 3 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Dự án thủy điện Plei Kần.

Ông Lân cho biết sau khi nhận được tin báo, ông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan công an để trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Trả lời PV báo Kiến thức, ông nói: "Hiện tôi đang ở hiện trường chỉ đạo các lực lượng lấy danh sách, ghi nhân thân các nạn nhân, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ".

Được biết, Dự án thủy điện Plei Kần tại tỉnh Kon Tum do Công ty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư Dự án thủy điện cho hay, vụ tai nạn vừa xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hôm nay 25/5. Khi 3 công nhân đang làm việc trên dầm cao thì bất ngờ té ngã từ độ cao nhiều mét xuống đất. Người này cũng nói rằng đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng khắc phục sự cố.

Ban đầu, một số nguồn tin cho rằng công trình thủy điện bị sập, rò rỉ nguồn điện. Tuy nhiên, theo Người lao động, đại diện chủ đầu tư dự án đã phủ nhận thông tin trên. Người này cho hay: "Không may khi rơi từ dầm cao xuống, các công nhân lôi kéo nhau nên cùng bị ngã và tử vong".

Trước đó vào ngày 17/10/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư là Công ty CP Tấn Phát thực hiện thi công dự án thủy điện Plei Kần trên sông Pô Kô thuộc thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Được biết dự án thủy điện này có mức tổng đầu tư gần 576 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 173 tỷ, vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum hơn 403 tỷ.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn lao động đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ sập tường công trình khiến 10 người tử vong.

Vào ngày 14/5 vừa qua, tại nhà máy Công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh) khi công nhân đang làm việc thì bức tường đang thi công bất ngờ sập xuống. Bức tường cao tầm 8m, dài 109m đổ sập khiến 10 người tử vong thương tâm, 14 người khác bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 50 công nhân đang làm việc.

