Sở Y tế Nam Định thu hồi phiếu tiếp nhận công bố sản xuất của Công ty An Lành

Ngày 15/6/2020, Sở Y tế Nam Định đã ra Quyết định thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế do sở y tế cấp cho Công ty An Lành

Sau khi nhận được phản ánh của Sức khỏe Cộng đồng Sở y tế Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc làm việc với Công ty An Lành và ra quyết định thu hồi công bố đủ điều kiện sản xuất và công bố lưu hành sản phẩm bộ trang phục phòng chống dịch.



Trước đó PV đã có buổi làm việc với Bác Sĩ Nguyễn Thị Kim Dung – Chánh thanh tra Sở Y tế Nam Định về những phản ánh Công ty An Lành chưa đủ điều kiện sản xuất và lưu hành trang thiết bị y tế và bộ trang phuc phòng chống dịch.



Đươc biết, khi làm việc với Công ty An Lành, ngày 15/6/2020, Sở Y tế Nam Định đã ra Quyết định số 619/QĐ-SYT về việc thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế số 200000002/PCBA-NĐ do sở y tế cấp ngày 24/02/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành; Địa chỉ: Lô 52, 53, 54 Cụm công nghiệp An Xá - Mỹ Xá - Nam Định.



Cùng ngày, Sở y tế Nam Định cũng ra Quyết định số 620/QĐ-SYT về việc thu hồi hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng số 200000012/PCBA-NĐ đối với sản phẩm Bộ trang phục phòng chống dịch do Công ty An Lành công bố và sản xuất.











Quyết định thu hồi số lưu hành sản phẩm Bộ trang phục phòng chống dịch



Chánh thanh tra Sở cho biết Công ty An Lành cũng thừa nhận sai sót trong hồ sơ cũng như nhân sự để đảm bảo sản xuất.



Theo ông Dương Trọng Quân, đại diện nhà máy Công ty An Lành, công ty sẽ báo với các đơn vị phân phối để thu hồi sản phẩm, hiện tại nhà máy đã dừng sản xuất. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Hoa, một nhà phân phối chính Bộ trang phục phòng chống dịch, cho biết chưa nhận được thông tin gì từ Công ty An Lành về việc thu hồi phiếu công bố.







Trụ sở nhà máy Công ty An Lành



Sản phẩm bộ phòng chống dịch đã được bán trong nước và xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Nhật, Hàn.

Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...





Lệ Hoa