Công ty IOK nói gì trước những nghi ngờ của Knet về việc B.I lên chức CEO nhờ "cơ cấu", xã hội đen

Cựu thành viên iKON B.I đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Công ty IOK, nơi có nhiều người nổi tiếng của showbiz Hàn Quốc đang hoạt động nghệ thuật dưới trướng.

Theo thông cáo báo chí của Công ty IOK từ ngày 11 tháng 9, cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ 21 của Công ty IOK sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay 28/9. Trong cuộc họp, B.I sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của công ty. B ên cạnh những lời chúc mừng B.I đảm nhận vai trò mới, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ lý do thực sự của quá trình bổ nhiệm trên bởi tuổi đời của B.I còn quá trẻ so với một vị trí cần nhiều kinh nghiệm như vậy. Trên diễn đàn The Qoo , dân mạng Hàn đã bàn tán xôn xao và tìm được hàng loạt những bằng chứng đáng ngờ. Với loạt bằng chứng này, Knet nghi ngờ dường như B.I được bổ nhiệm vào vị trí này là do được "cơ cấu".

B.I được bổ nhiệm làm CEO hồi cuối tháng 9