Container bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách, gây tai nạn liên hoàn cho ô tô con và xe máy

Theo ghi nhận thì vào khoảng thời gian 5h20 phút sáng ngày 22/9, một chiếc xe container mang BKS của TP Cần Thơ do nam tài xế điều khiển (chưa rõ danh tính) đang lưu thông trên đường theo hướng từ đường 3/2 theo hướng cầu vượt Cây Gõ thì bât ngờ mất lái, lao thẳng vào dải phân cách và gây tai nạn liên hoàn cho một chiếc xe ô tô con mang hiệu BMW và nhiều xe máy khác.

Đầu xe ô tô con bị bẹp dúm

Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì khi vừa xuống dốc cầu vượt Nguyễn Tri Phương, qua giao lộ đường 3/2 và đừng Nguyễn Lâm thì xe container bất ngờ bị mất lát, đâm thẳng vào dải phân cách và lao sang làn đường bên kia, đâm thằng vào một chiếc xe ô tô con 4 chỗ đang di chuyển ngược chiều. Sau đó chiếc xe container này còn cuốn theo nhiều xe máy khác vào gầm xe container, rất may là không có thương vong về người.

Xe container cuốn nhiều xe máy khác vào gầm

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này là vào lúc sáng sớm nên không có nhiều người qua lại. Có thể do tài xế sơ xuất bị mất lái nên đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên. Tại hiện trường, 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn tài xế ô tô con thì bị gãy chân.

Người dân gần đó cũng bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn

Vào 6h40 phút sáng nay, lực lượng công an vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân gây tai nạn và tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông

Lực lượng chức năng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ việc

Tại hiện trường, đầu xe ô tô con đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều xe máy bị cuốn vào gầm xe đang được xử lý, còn những xe bị thương nhẹ thì đã rời khỏi hiện trường.

Your browser does not support HTML5 video.

TP.HCM: Kinh hoàng container lao qua dải phân cách, tông nát ô tô sang BMW và cuốn nhiều xe máy...

Xem thêm: Kinh hãi phát hiện thi thể một học viên boxing sinh năm 2004 treo cổ ngay tại nhà thi đấu

Theo Phương Hoa/SKCĐ