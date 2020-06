Container chở than lật ngang khi ôm cua đè 2 mẹ con tử vong tại chỗ

Theo VnExpress thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 8h sáng ngày 21/6. Thời điểm này, một chiếc xe đầu kéo chở than do tài xế Phạm Văn Toán (32 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo hướng từ Yên Bái đi Tuyên Quang.



Khi tới Km 239+700 khu vực cầu Mới thuộc xã Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình, Yên Bái), chiếc xe bất ngờ bị lật ngang đè lên chiếc xe máy đang di chuyển cùng chiều mang biển kiểm soát 21B1 - 874.38 rồi lao sang làn đối diện.



Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 người trên xe máy bị thùng container đè tử vong tại chỗ. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là 2 mẹ con bà Lê Thị Bình (71 tuổi) và Nguyễn Thị Vượng (36 tuổi, cùng quê ở xã Vũ Linh).

Hiện trường vụ việc.



Tại hiện trường, than trong thùng xe đổ vương vãi khắp mặt đường. Chiếc xe máy bị đầu kéo đè đến mức biến dạng hoàn toàn. Theo một số nhân chứng có mặt cho biết, khi vào cua chiếc xe container đi với tốc độ tương đối nhanh.



Theo ông Nguyễn Văn Chiến - chủ tịch UBND xã Vĩnh Kiên, ngay sau vụ việc chiếc container đã được cẩu lên để tránh ách tắc giao thông. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường.



Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái thông tin, vào trưa cùng ngày, đại diện cơ quan này đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.



Mới ngày 4/6, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Cụ thể, xe ô tô con hiệu Toyota do anh Lê Ngọc Hoàn (29 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) điều khiển khi di chuyển qua khu vực xã Vân Sơn thì bị xe Howo do Lương Văn Lâm (35 tuổi, trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) điều khiển lật ngang, đổ cả thùng xe chứa đầy đất đá lên trên.

Chiếc xe con bị đè bẹp dúm.



Hậu quả, chiếc xe con bị bẹp dúm, biến dạng khiến 3/4 người trong xe tử vong. Danh tính các nạn nhân là Lê Ngọc Hoàn; bà Lê Thị Bình (72 tuổi) và chị Lê Thị Út Huệ (28 tuổi). Nạn nhân duy nhất may mắn thoát chết là cháu Đỗ Minh Nhật (6 tuổi, cùng trú xã Vân Sơn, Triệu Sơn).



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ