Container gây tai nạn rồi bỏ chạy bỏ lại 3 bố con thương vong ở hiện trường khiến người dân phẫn nộ

Tối ngày 26/9, Chủ tịch UBND phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng - ông Nguyễn Văn Quý đã xã nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo nguồn tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h ngày 26/9, tại khu vực ngã tư Metro thuộc phường Sở dầu, chiếc xe container đi theo hướng từ cảng Đình Vũ đến Hà Nội đã xảy ra va chạm với một xe máy. Được biết, người đàn ông điều khiển xe máy phía sau chở theo 2 con nhỏ, một bé 3 tuổi và một bé 10 tuổi.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ, người cha bị thương nặng đã được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo ông Quý cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế container đã rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm người tài xế này và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Truy tìm tài xế container gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến 3 bố con thương vong





Theo Phương Hoa/SKCĐ