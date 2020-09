Kỳ tích: Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam đã khỏi COVID-19, giữ lời hẹn mời bác sĩ về nhà chơi

Sáng 12/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trao giấy chứng khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân COVID-19 . Đáng chú ý trong đó có cụ bà 100 tuổi (BN 592, trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là ca mắc COVID-19 lớn nhất cả nước.

Bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết bệnh nhân 100 tuổi nhập viện điều trị với chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Ngoài ra, cụ bà có bệnh nền suy tim, biến chứng suy hô hấp , nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa.

5 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam xuất viện sáng 12/9



Qua thời gian điều trị, bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính, Qua thời gian điều trị, bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính, Sức Khỏe tốt, đi lại được. Ngày xuất viện bà nói: "Tôi bây giờ lớn tuổi, chỉ mong khỏi bệnh để được về nhà. Tôi xin cảm ơn và chúc các bác sĩ mạnh khỏe".



Sức khỏe bệnh nhân cao tuổi như vậy tiến triển tốt là tín hiệu rất đáng mừng với không chỉ y bác sĩ mà cả ngày y tế. Bác sĩ kể lại trong thời gian điều trị bà vẫn đi lại được và nói chuyện tốt: "Mai mốt hết bịnh, mời bác sĩ ghé nhà tui uống nước chè!”.

Cụ bà 100 tuổi trong quá trình điều trị

Cùng ngày còn có 4 bệnh nhân khác được xuất viện là bệnh nhân 836, 898, 565 và 723. Những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Về tình hình điều trị tại tỉnh, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết thêm toàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận tất cả 96 ca COVID-19. Có 5 ca bệnh được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị (3 người qua đời, 2 người đã xuất viện), 1 ca từ Đà Nẵng vào.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 13 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam còn điều trị cho 1 bệnh nhân COVID-19. Toàn tỉnh có 1 trường hợp tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ