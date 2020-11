Người dân bàng hoàng phát hiện cụ bà 78 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư, thi thể không còn nguyên vẹn

Tin tức mới nhất ngày 17/11, Zing đưa tin, Công an quận 10, TP.HCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một cụ bà tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư Ngô Gia Tự (quận 10).



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 17/11. Tại thời điểm trên, người dân sống tại block A chung cư Ngô Gia Tự bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phóa dưới chung cư, khu vực hành lang tầng trệt nên vội ra kiểm tra.

Nơi phát hiện thi thể



Tại đây, họ bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ đã lớn tuổi. Mọi người vội vàng hô hoán và báo công an. Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn, dưới khuôn viên có nhiều vết máu.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 10 đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Những nhân chứng có mặt cũng được lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra.



Qua tìm hiểu được biết nạn nhân đã 78 tuổi, sống cùng con cháu ở trên tầng 10 chung cư Ngô Gia Tự. Cụ bà vốn tính tình hiền lành, sống rất hòa đồng. Theo Qua tìm hiểu được biết nạn nhân đã 78 tuổi, sống cùng con cháu ở trên tầng 10 chung cư Ngô Gia Tự. Cụ bà vốn tính tình hiền lành, sống rất hòa đồng. Theo gia đình xã hội đưa tin, thời gian gần đây nạn nhân mắc bệnh, hay đi khám chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Hiện trường được dọn dẹp



Sau khi trích xuất camera an ninh, nhà chức trách bước đầu nhận định nạn nhân tự tử. Kết quả khám nghiệm bước đầu, công an cũng nhận định có thể người phụ nữ nhảy lầu tự tử do mắc bệnh trong người.



Khi việc khám nghiệm đã hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục cho việc điều tra.

