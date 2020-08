Cụ bà 84 tuổi đánh chồng tử vong vì... không chịu nấu cơm

Câu chuyện hi hữu nảy xảy ra tại huyện Hoài Lâm, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc . Theo đó, bà Địch 84 tuổi đã bị kết án 10 năm tù giam với tội danh Giết người. Nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là ông Vu (80 tuổi) - chồng bà Địch.



Được biết, vợ chồng bà Địch đã chung sống với nhau mấy chục năm và có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, tất cả con cháu đều đi làm ăn xa nên chỉ có 2 ông bà ở nhà.

Hiện trường vụ án mạng.



Dù đã cao tuổi nhưng vợ chồng bà Địch lại có thói quen nhậu nhẹt, mỗi ngày rượu bia 'đều như vắt chanh' trong 2 bữa cơm chính. Bên cạnh đó, bà Địch tính tình nóng nảy nên 2 vợ chồng thường xuyên cãi vã, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay sau bữa nhậu.



Đến tối ngày 22/6/2019, sau khi đi chơi về nhưng thấy ông Vu chưa nấu cơm, bà Địch liền khó chịu khiến cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Quá tức giận, cụ bà 84 tuổi liền bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, đến khi trở về bà phát hiện chồng ngủ trong phòng một mình và khóa trái cửa.



Gọi cửa nhiều lần không ăn thua, bà Địch kê ghế gỗ để trèo vào bên trong. Lúc này, cả 2 tiếp tục cãi vã ầm ĩ và bà Địch đã đẩy chồng ngã đập đầu vào tương. Thấy chồng chảy nhiều máu, cụ bà vẫn tiếp tục đánh, đá liên tiếp vào thái dương, vùng háng và dùng gậy đánh nhiều lần vào đầu, mặt, chân cho đến khi ông Gọi cửa nhiều lần không ăn thua, bà Địch kê ghế gỗ để trèo vào bên trong. Lúc này, cả 2 tiếp tục cãi vã ầm ĩ và bà Địch đã đẩy chồng ngã đập đầu vào tương. Thấy chồng chảy nhiều máu, cụ bà vẫn tiếp tục đánh, đá liên tiếp vào thái dương, vùng háng và dùng gậy đánh nhiều lần vào đầu, mặt, chân cho đến khi ông tử vong

Vợ chồng bà Địch có thói quen nhậu nhẹt.



Sau khi gây án, bà Địch bắt đầu sợ hãi không dám ở một mình trong nhà và quyết định đi đầu thú. Tuy nhiên, bà không tìm thấy trụ sở công an ở đâu nên đã lang thang ngoài đường suốt một đêm.



Đến 7h sáng hôm sau, cuối cùng bà Địch đã tự thú thành công. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân thi thể đã cứng đơ trên vũng máu, tường và nền nhà cũng bê bết các vết máu.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ