Ngoài Đen Vâu, cụ bà 90 tuổi trên Tiktok cũng được CĐM chú ý khi đoán đề Văn `không trượt phát nào`

Sáng nay 9/8, các sĩ tử lớp 12 đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với môn thi Ngữ Văn đầu tiên. Một trong những điều mà dân tình quan tâm nhiều nhất đó là phần tác phẩm văn học sẽ bài nào. Bởi phần này chiếm tới 5/10 tổng số điểm của bài thi. Năm 2020, tác phẩm đó chính là bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn sáng nay

Điều bất ngờ là ngoài Đen Vâu thì có một nhân vật khác cũng đã từng "tiên tri" bài Đất nước. Đó là cụ bà 90 tuổi ở Tuyên Quang cũng được cộng đồng mạng gọi với cái tên vô cùng thân thương là "cô gái Việt Nam".

Và đúng như dự đoán của cụ bà, đề thi vào bài Đất Nước

Trong một video trên tiktok quay cùng với người cháu của mình, bà cụ có chia sẻ: "Bà chúc các cháu lớp 12 năm nay thi tốt nhé. Bà đoán vào bài Đất Nước đấy các cháu ạ. Nhưng mà hên xui thôi, đừng có tin nha!".

Nhưng không thể ngờ, lời bà nói lại vô cùng chính xác !

Rất nhiều dự đoán được đưa ra cho đề thi môn Văn năm nay

