Xót xa nước mắt cụ bà mất 8 người thân cùng lúc trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (Quảng Nam)

Tối 28/10 vừa qua, một quả đồi bất ngờ sạt lở gây ra tiếng nổ lớn khiến toàn bộ ngôi làng tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam ) bị vùi lấp. Được biết, nơi đây có 11 hộ dân sinh sống. Khi vụ việc xảy ra chỉ có 4 người may mắn chạy thoát còn lại đều bị mất tích.



Đến chiều tối 29/10, lực lượng chức năng đã cứu sống được 33 người trong vụ sạt lở. Trong số đó có 16 người bị thương đặc biệt 8 người bị thương nặng. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy 6 thi thể và vẫn còn 13 người mất tích.

Những người mất tích được tìm thấy. Ảnh: K14

Nhớ lại vụ việc, anh Đinh Văn Thượng (25 tuổi, công nhân đang làm việc tại một công trình gần Trung tâm xã Trà Leng) vẫn không khỏi sợ hãi trong khoảnh khắc thoát khỏi tử thần trong gang tấc.

Anh cho biết , vào khoảng chiều 28/10 khi anh cùng nhóm 5 công nhân khác đang ngủ trưa thì bất ngờ nghe tiếng sạt lở ầm ầm. Sau khi thoát được ra đống đổ nát, anh cùng nhóm công nhân đi bộ ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một người may mắn khác là anh Hà Văn Hướng (34 tuổi). Anh Hướng vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại lúc bản thân chạy thoát khỏi dòng nước lũ kèm đất đá. Anh kể, khi đang nằm ở nhà vào khoảng 14h chiều thì bất ngờ nghe tiếng động đất lớn.

Khung cảnh tan hoang trong đống đổ nát. Ảnh: K14

Khi chạy ra ngoài, anh thấy đất đá rơi ầm ầm liền khoác vai anh trai bỏ chạy thật nhanh vì 'chỉ chậm một giây thôi là chết rồi'. Đến bây giờ, anh vẫn còn ám ảnh tiếng kêu cứu thất thanh cùng những bàn tay chới với trong đống đổ nát.

Đến hiện tại, tuyến đường duy nhất vào hiện trường sạt lở đất ở xã Trà Leng vẫn sụt lún nghiêm trọng. Việc tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Khung cảnh hiện trường tan hoang, đồ đạc vùi lấp, rơi vãi trong đống đổ nát. Ngồi thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Hồ Thị Hồng (74 tuổi) không nén nổi sự đau thương. Bà vẫn chưa dám tin về những chuyện xảy ra với người thân của mình.

Vợ chồng bà Hồng đau đớn khi 8 người thân mất tích trong vụ sạt lở

Hôm xảy ra sạt lở, vợ chồng bà Hồng đi làm rẫy ở xa. Khi đó, con trai của bà còn chạy với theo dặn dò ông bà chú ý sạt lở. Đến trưa về, bà xót xa trước cảnh tượng kinh hoàng: Nhà cửa bị san phẳng, ngoài con gái và hai người cháu may mắn sống sót thì 8 người còn lại (gồm con trai, con rể và các cháu) đều bị vùi lấp.

Bà Hồng đau đớn: "Giờ chẳng còn gì, nhà mất, con cháu cũng mất rồi". Cũng giống như vợ, ông Hồ Văn Đề không dám tin, cứ chạy đi chạy lại khóc lớn trước đống đổ nát khiến ai cũng xót xa.

Theo TN/SKCĐ