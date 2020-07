Cứ bảo Huế buồn, đấy là bạn chưa biết những trải nghiệm về đêm cực kỳ sôi động ở Huế dưới đây thôi!

Bên cạnh tham quan các địa danh nổi tiếng, một số gợi ý ăn uống và vui chơi dưới đây sẽ giúp bạn có những cảm nhận trọn vẹn nhất về vẻ đẹp của mảnh đất cố đô xinh đẹp khi về đêm.

1. Ăn bánh mì “dân tổ” Huế, khám phá ẩm thực thành phố

Ẩm thực về cuối ngày ở Huế cũng đa dạng, hấp dẫn không kém ban ngày, đặc biệt tại khu vực chân cầu Trường Tiền hoặc dọc bờ sông Hương.

Một trong những tụ điểm ăn uống tập trung đông đúc thực khách phải kể đến quán bánh mì sát bưu điện thành phố. Tại đây, mỗi chiếc bánh bao gồm nhiều loại topping lạ miệng, đầy đặn như bột lọc, xá xíu, nem chua... Trước đó, món ăn này được biết đến với tên gọi “bánh mì chân cầu" bởi từng bán và làm nên thương hiệu dưới cây cầu Trường Tiền nổi tiếng, mở đến khoảng 2-3 giờ sáng. Ngoài ra, nếu là tín đồ yêu thích món bún bò Huế trứ danh, bạn chỉ cần đi dọc đường Hà Nội sẽ bắt gặp rất nhiều hàng quán bán đặc sản này vào ban đêm. Sau khi no nê, tìm đến quán chè vỉa hè trở thành lựa chọn tuyệt vời để ngồi tụ tập, tán gẫu với bạn bè. Một số địa chỉ mở đến tối muộn có thể kể đến như chè Mợ Tôn Đích, chè Ngọc Hiền...

Địa chỉ gợi ý: Bún bò Mỹ Tâm, bánh canh Hàn Thuyên, bánh mì O Tho, bún bò bà Hoa...

2. Đi dạo trên cầu Trường Tiền

Khi màn đêm buông xuống, cầu Trường Tiền trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết bởi hệ thống đèn LED nhiều màu sắc. Nếu muốn cảm nhận trọn vẹn nhịp sống thành phố vào ban đêm, đi bộ là cách tốt nhất để có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp ở đây.

Tọa lạc ngay bên dưới chân cầu là phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, điểm đến lý tưởng để du khách mua sắm những món đồ lưu niệm xinh xắn, thưởng thức các món đặc sản xứ Huế. Bạn sẽ được hòa mình vào không gian nhộn nhịp của nhiều hàng quán, tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố như nhảy flashmob, giao lưu văn nghệ... Con đường thu hút rất đông du khách bốn phương, tạo nên một không gian vô cùng nhộn nhịp ngay giữa lòng thành phố.





3. Dạo quanh một vòng thành phố bằng xích lô

Xích lô là phương tiện phổ biến, được nhiều người lựa chọn khi đến Huế. Khi di chuyển bằng phương tiện này, bạn có thể từ từ ngắm nhìn trọn vẹn cuộc sống sinh hoạt, cảm nhận nét đẹp trầm mạc của mảnh đất cố đô. Những bác tài sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, đưa du khách ghé tới check-in các địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Trò chuyện với họ giúp bạn lắng nghe được nhiều câu chuyện thú vị, hiểu biết thêm về kiến thức lịch sử, văn hóa, con người nơi đây.

Một số gợi ý: Giá mỗi chuyến dao động từ 50.000-100.000 đồng tùy vào tuyến đường bạn muốn ghé thăm.



4. Khám phá khu phố Tây nhộn nhịp

Địa điểm sầm uất, tập trung nhiều bạn trẻ ở Huế phải nhắc tới phố Tây trải dài giữa ba tuyến đường là Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An và Võ Thị Sáu. Khi thành phố lên đèn cũng là lúc con phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, xóa tan hình ảnh trầm buồn như suy nghĩ của nhiều người về mảnh đất cố đô.

Nơi này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài, thu hút bởi không gian sôi động, ăn uống, vui chơi, mua bán tấp nập. Mọi hoạt động tại đây đều kéo dài đến đêm muộn. Bạn cũng có thể tìm thấy đa dạng các món ăn nổi tiếng của xứ Huế qua các gánh hàng rong trên vỉa hè hoặc ghé đến "chill" tại một số quán pub, cà phê nhạc sống...

Một số quán gợi ý: DMZ Bar & Restaurant, Trà cung đình Mộc Huế, Madam Thu taste of Hue, Xuan Trang Bar & Restaurant...





5. "Chill" ở quán cà phê có view ngắm thành phố từ trên cao

Về đêm, khung cảnh Huế càng huyền ảo hơn khi khoác lên mình một diện mạo mới, tô điểm bởi ánh đèn đường đủ màu sắc. Lựa chọn một quán cà phê trên cao là gợi ý tuyệt vời giúp bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng bên đôi bờ sông Hương. Ngắm nhìn xe cộ, dòng người qua lại hòa cùng ánh đèn đường lung linh khiến ai nấy đều thêm yêu mảnh đất và muốn tận hưởng giây phút yên bình này ở nơi đây lâu hơn.

Một số địa chỉ gợi ý: Sky Cafe, Cafe Imperial Hotel, Cafe Moonlight Hotel...

6. Thưởng thức “đặc sản” ca Huế trên sông Hương

Tới vùng đất cố đô mà chưa nghe ca Huế trên sông Hương quả thật là thiếu sót lớn. Nhã nhạc cung đình Huế là loại hình nghệ thuật độc đáo với người dân cố đô xưa, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Dưới ánh đèn lung linh, dạo sông Hương bằng thuyền rồng và thả hồn vào những câu hát ngọt ngào khiến tâm hồn bạn cảm thấy cân bằng sau một ngày dài.

Tùy vào số lượng thành viên, bạn có thể lựa chọn ghép đoàn hoặc thuê trọn gói các dịch vụ thăm thú, nghe nhạc trên sông. Đây trở thành một trong những trải nghiệm du lịch về đêm mà bạn không nên bỏ lỡ khi tới Huế.

Một số gợi ý: Giá vé chương trình nghe ca Huế trên sông Hương dao động từ 100.000-150.000 đồng/người.

