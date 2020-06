Cư dân khu chung cư cao cấp ở Hà Nội bức xúc phản ánh nước sinh hoạt đục ngầu, rác bốc mùi

Theo thông tin từ Báo Gia đình & Xã hội và mạng xã hội, nhiều cư dân khu chung cư cao cấp ở Hà Nội phản ánh nước sinh hoạt đục ngầu, ô nhiễm nghiêm trong vài ngày gần đây. Người dân tại chung cư tiền tỷ The Pride - dự án Tổ hợp TMDV và căn hộ cao cấp do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư cho biết nước sinh hoạt từ các nguồn như vòi sen, vòi nước đều bị đục ngầu, nhiều lúc chuyển sang hẳn màu cà phê và màu đen không thể sử dụng được.

Anh M. cư dân mới chuyển về sinh sống tại tầng 41, tòa CT3 khu chung cư The Pride cho hay: "Tối qua (6/6), nhà tôi xả nước thấy có nhiều cặn kèm theo màu đục bẩn . Do chủ quan nghĩ rằng chung cư cao cấp khó xảy ra tình trạng này nhưng chứng kiến hiện thực thì lại thấy lo lắng về sức khỏe và hoang mang". Anh lo lắng bởi không nghĩ chung cư tiền tỷ mà chất lượng nước lại kém như vậy, khiến gia đình anh nơm nớp lo lắng về Sức Khỏe những ngày gần đây. Một số cư dân khác phản ánh trên mạng xã hội rằng họ bị nổi mụn nước ở chân và tay, lên mề đay, Viêm da ,... vì sử dụng trực tiếp nguồn nước tại khu chung cư.

Không dừng lại ở đó, gần đây bãi rác tập kết dưới tầng hầm bốc mùi nồng nặc khiến cư dân khó chịu. Anh T., người đang sống tại tòa CT1 bức xúc chia sẻ: "Con trai tôi mới 7 tuổi nhưng mỗi lần xuống hầm xe là phải bịt khẩu trang và dùng tay che mũi kín mít. Tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của gia đình mình nếu tình trạng ô nhiễm này không được khắc phục sớm". Những ngày này thời tiết oi bức, nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lan ra cả khu sân chơi nơi nhiều người già và trẻ em dạo chơi, tập thể dục , lan tới tầng hầm hoặc những sảnh ở tầng 1. Thậm chí, ở một số tòa nhà, mùi rác còn sộc vào thang máy và theo lên các tầng trên cao.

Trước đó, trên group của dân cư khu chung cư cao cấp này đã có nhiều bài đăng phản ánh tình trạng này. Một số người cho rằng ban quản lý hoạt động không hiệu quả, không tiếp thu ý kiến cư dân. Vào tháng 6/2018, cư dân sống tại The Pride đã tập trung đông đúc để chất vấn chủ đầu tư về những bất cập vẫn tiếp diễn tại dự án cao cấp này đến hơn 1h sáng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những sự việc như trên vẫn xảy ra khiến cư dân bức xúc, khó chịu.

Theo Tổ quốc, về vấn đề này, sáng 7/6 Giám đốc Ban Quản lý cụm nhà chung cư The Pride, ông Nguyễn Văn Sang đã giải thích: "Nguyên nhân có việc nước sinh hoạt bị đục bẩn do hôm qua (6/6), tại một căn của tầng 14 toà CT1 bị hỏng van cảm áp. Sau đó chúng tôi đã gọi anh em đến sửa và ổn rồi". Tuy nhiên khi được biết nhiều căn hộ khác ở cả 4 tòa đều gặp tình trạng như trên thì ông Sang lại tỏ ra ngạc nhiên và nói rằng sẽ cử người tới kiểm tra lại...

Về vấn đề tầng hầm chứa rác bốc mùi nồng nặc, ông Sang giải thích do thông thường khi thu gom rác phải mở cửa hầm. Công nhân thường làm việc này vào ban đêm sau 22h, kéo dài khoảng 1-2 tiếng. Ông Sang cho biết: "Nhà rác ở dưới hầm nắng nóng thế này thì mùi gì cũng kinh chứ không phải riêng rác". Khi liên hệ tới Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, đại diện công ty cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ xác minh, giải quyết để sớm trả lời báo chí.

