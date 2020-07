Cư dân mạng bức xúc vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn học túm tóc, tát liên tiếp vào mặt

Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 7 bị bạn học túm tóc, tát liên tiếp vào mặt khiến nhiều người bức xúc. Sự việc được cho là xảy ra tại trường THCS Chí Thiện, xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trong đoạn clip, một nữ sinh lớp 7 mặc áo hồng đang ngồi ở bàn học thì bị một bạn nữ khác lại gần, tát liên tiếp vào mặt. Bạn nữ này có thái độ khá hung hăng, túm tóc và tát tới tấp vào mặt cô bé. Đáng chú ý, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, nhưng đa phần các em chỉ đứng hò reo cổ vũ, lấy điện thoại ghi lại sự việc và có rất ít học sinh can ngăn. Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Đa phần đều tỏ ra bức xúc trước hành động đánh bạn của nữ sinh kia, lên án việc bắt nạt hay bạo lực học đường.

Về vụ việc này, lãnh đạo UBND xã Chí Thiện cho hay đơn vị đã nắm được thông tin. Sự việc này đã xảy ra vào 1 tháng trước, và nhà trường đã nhanh chóng mời các em học sinh và gia đình liên quan tới làm việc ngay sau đó.

Lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Lạc Sơn cho biết sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trường THCS Chí Thiện đã nghiêm túc báo cáo, Phòng Giáo dục huyện cũng đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường làm rõ vụ việc. Vị lãnh đạo này cho hay: "Theo báo cáo nguyên nhân vụ việc do xích mích cá nhân giữa hai học sinh tuy nhiên nhà trường đã cho mời các em có mặt trong lớp vào thời điểm xảy ra vụ việc đến nhắc nhở vì khi xảy ra đã không can ngăn, báo cáo tới thầy cô kịp thời".

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip một nữ sinh mặc áo tối màu bị khoảng 5 – 6 bạn nữ khác quây đánh túi bụi ngay trong lớp học. Nữ sinh này bị bạn bè dồn vào tường, túm tóc, tát vào mặt, đạp vào đầu. Thời điểm đó, có nhiều học sinh khác có mặt trong lớp đứng xem nhưng không hề có hành động can ngăn. Những em học sinh khác thì ra sức đánh đập bạn. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 20/6.

Bạo lực học đường luôn là một trong những vấn đề nhức nhối được đông đảo người dân quan tâm, chú ý. Các em học sinh cần được bảo ban, khuyên dạy rằng không được sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, việc bắt nạt hay tẩy chay bạn học vì mâu thuẫn, xích mích không phải là một lựa chọn đúng đắn.

