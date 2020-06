Cư dân mạng 'dậy sóng' trước hình ảnh cặp đôi vô tư bắt sao biển chỉ để sống ảo

Hè về, tiết trời quang đãng, nắng ấm vàng tươi, hội mê du lịch bắt đầu rục rịch lên đường thăm thú, vi vu. Một trong điểm đến thu hút các bạn trẻ ghé thăm trải nghiệm bậc nhất là Phú Quốc hay còn gọi là hòn đảo Ngọc, nơi được mệnh danh là chốn 'bồng lai' có thể nhìn ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Tại đây, làng chài Rạch Vẹm với bãi tắm Starfish rất được du khách ưa thích, với làn nước biển trong vắt và những chú sao biển xinh xắn rực rỡ sắc màu. Bởi vậy, bất cứ ai ghé thăm Phú Quốc cũng muốn một lần tới bãi tắm sao biển này để có những pô ảnh sống ảo thần sầu.

Mới đây, trên một diễn đàn về du lịch ở Facebook, tài khoảng Đ.T.D đã chia sẻ hình ảnh chụp một cặp đôi có hành động phản cảm tại khu vực bãi tắm làng chài Rạch Vẹm khiến cư dân mạng bức xúc. Tài khoản này viết: "Rạch Vẹm sáng nay, chán chả buồn nói. Vác cả đống sao lên cát khô để chụp ảnh chán chê, nhắc cũng mặc kệ. Sao biển chết cong queo cả mấy con. Ý thức tệ thật".

Theo những bức hình được chụp lại, có một cặp đôi trai gái diện đồ lung linh, loay hoay chụp ảnh, sống ảo trên bãi tắm sao biển. Đáng chú ý, cả hai đã bắt lên bờ khá nhiều sao biển, rồi dải xung quanh chỗ nằm để trang trí. Đây là một hành động phản cảm, vô ý thức bởi trên thực tế sảo biển là loài hô hấp bằng cách trao đổi khí từ các mang trên da, lấy oxy từ nước biển.

Sao biển không có khả năng hô hấp trực tiếp bằng không khí, nên khi bị đưa ra khỏi nước chúng sẽ bị stress, nếu bị tách nước quá lâu chúng sẽ nhanh chóng ngạt thở đến chết. Hầu hết sao biển sẽ chết sau khoảng 3-5 phút rời khỏi nước, thậm chí chỉ sau 1 phút là chúng có thể mất mạng nếu bị nhấc lên đặt xuống nhiều lần.

Bởi vậy nên hành động của cặp nam nữ này đã khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ, chỉ vì thỏa mãn thú vui sống ảo, check-in mà làm hại biết bao sinh vật biển. Một số người cho rằng có thể check-in với sao biển nếu muốn, nhưng phải biết cơ chế sinh học của chúng mà lựa thời gian tách nước, không thể vô tư gây tổn hại tới sao biển như vậy được!

Một tài khoản bức xúc kể lại một sự việc tương tự: "Hôm trước mình đi cũng thấy có bé xinh lắm nhưng cứ lôi sao biển lên cát nóng chụp hình xong bỏ đi. Bạn ấy chụp 2 lần, cả 2 lần mình đều chạy lại kéo sao biển xuống nước. Thực sự không thể hiểu nổi luôn". Bạn P.T. cũng phẫn nộ bình luận: "Chỉ vì mấy bức ảnh sống ảo. Thôi sau này các anh chị khác chỉ có nước sống ảo bên rác với nhựa mà thôi". Bạn H.T. chia sẻ: "Sao biển chỉ nên cầm phía trên phần lưng thôi, đừng chạm tay vào phần bụng dưới của nó. Cầm tầm 5 giây bỏ lại nước liền, nếu không nó chết đó".

Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng đều rất phẫn nộ trước hành động vô ý thức của cặp đôi, chỉ vì mấy tấm ảnh mà đánh đổi bằng sinh mạng của sao biển.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ