Cư dân mạng "rần rần" khi Mỹ Tâm "nhá hàng" MV mới, tượng đài Vpop quay trở lại rồi đây!

chính thức công bố tên sản phẩm âm nhạc mới cũng như xác nhận về thời gian ra mắt. Tháng 9 được xem là tháng đại chiến Vpop khi loạt ca sĩ đình đám như Jack, Đức Phúc , Ngô Kiến Huy,... đều quyết tâm quay trở lại Vpop với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Và có vẻ nhưng chị đại Mỹ Tâm sẽ là người khép lại "tháng 9 đại chiến" khi

Theo đó, MV " Đúng Cũng Thành Sai" sẽ lên sóng vào lúc 20h00 ngày 29/9. Không hổ danh là nữ hoàng Vpop, Mỹ Tâm chỉ thông báo trước cho fan đúng một ngày mà không dành thời gian quảng bá nhiều nhưng vẫn không hề lép vế những hậu bối đang nổi đình đám.

Poster MV mới của Mỹ Tâm

Poster ca khúc mới của Mỹ Tâm được thiết kế với hơi hướng sang trọng cổ điển. C hân dung "Hoạ mi tóc nâu" trong trang phục vô cùng thanh lịch, đội một chiếc mũ với khăn phủ khiến fan hết lời ngợi khen thần thái đúng chuẩn "quý tộc". Ánh mắt của "chị đẹp" trong poster vô cùng bí ẩn, khó biết nói là vui hay buồn. Điểm nhấn trong tấm poster chính là việc Mỹ Tâm cầm một cành hoa cúc đưa lên che miệng cũng ẩn ý không kém.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng "hé lộ" 2 câu hát đượm màu... tình yêu: "Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do..." càng khiến fan phấn khích kịch liệt. Tuy nhiên, 2 câu hát này dường như... đi ngược lại với tuyên bố trước đó của "chị đẹp" khi khẳng định đây sẽ là một bài hát nói về drama showbiz.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó Mỹ Tâm cũng đã từng hé lộ về sản phẩm âm nhạc mới sẽ nói về những thị phi, drama của showbiz Việt , đến ngày hôm nay, khi cái tên "Đúng Cũng Thành Sai" được xác nhận, khán giả lại càng trở nên tò mò hơn. Dường như tiêu đề bài hát đang đả kích đến những "thị phi" trong showbiz, nơi người ta có thể đổi trắng thay đen, nói đúng thành sai làm đảo lộn các giá trị,... Khán giả cũng tin chắc rằng ca khúc sẽ do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác do trước đó chính anh đã để lại bình luận cực phấn khích trong bài đăng của Mỹ Tâm.

Bài đăng của Mỹ Tâm được Khắc Hưng ủng hộ nhiệt tình

Với tấm poster này, Mỹ Tâm đã thành công khơi gợi xúc cảm tò mò với người xem và câu chuyện của siêu phẩm MV "Đúng Cũng Thành Sai" sẽ lên sóng vào lúc 20h00 tối nay. Cùng chờ đón và ủng hộ Mỹ Tâm nhé!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ