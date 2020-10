Cụ ông 101 tuổi nằng nặc đòi ly hôn sau 1 năm cưới người giúp việc kém 47 tuổi vì cho rằng bị lừa

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cô gái ngã cầu thang phải nhập viện cấp cứu vì đang đi mà cứ mải dán mắt vào điện thoại

Vụ việc xảy ra ở thành phố Hợp Phì, Trung Quốc vào ngày 18/10. Video cho thấy một cô gái trẻ đã gặp phải một cú ngã đau điếng xuống cầu thang vì không nhìn đường mà chỉ dán mắt vào điện thoại.