Cụ ông ba lần đổ vỡ hôn nhân lấy vợ kém 36 tuổi: Chịu nhiều điều tiếng vẫn hạnh phúc 25 năm qua

Nhìn vợ, ông Hợp xúc động cho biết, dù nhiều vợ nhiều con nhưng ông không nhờ được ai. "Giờ chỉ có bà ấy là ở bên chăm sóc và yêu thương tôi", cụ ông xúc động.

Khi đó, mẹ bà Trì và các con ông Hợp kịch liệt phản đối chuyện tình này. Theo mẹ bà Trì, ông Hợp đã quá già, lấy về phải chăm lo, nuôi nấng. Tuy nhiên, người phụ nữ khi ấy vẫn quyết định vẫn kiên định với lựa chọn của mình: "Tôi nói thẳng, sống chết như thế nào chưa biết còn hiện tại ông ấy thương, lo cho tôi trăm đường”.

Nhiều người móc máy, nói ra nói vào bảo ông giàu có nên bà mới theo. Thế nhưng, khi thấy ông bà rong ruổi trên chiếc xe đẩy bán khô bò, họ lại nói bà "mướn" ông đi bán để kiếm tiền. Nói ra chẳng ai tin, khi đó bà Trì chỉ biết lặng lẽ khóc một mình nhưng ông Hợp vẫn luôn ở bên an ủi vợ.

Nhờ chồng động viên, bà Trì đã vượt qua mọi lời đàm tếu để chăm sóc, yêu thương ông. Nhiều lúc, bà còn mong ông ra đi trước để có thể lo chu toàn mọi việc. Bởi con cái không ai lo, chỉ có mình bà chăm sóc mà nếu lỡ bà đi trước, không biết ông phải sống sao?

Bao nhiêu năm qua, cứ 3h chiều ông Hợp lại cùng vợ đẩy xe đi bán gỏi bò khô. Bình thường, cụ ông ngồi trên xe, bà cầm kéo gõ rao bán, tay còn lại thì đẩy xe. Thi thoảng, thấy vợ bị đau khớp cụ Hợp lại tự đạp xe để vợ đẩy nhẹ nhàng hơn.

Chồng đã cao tuổi, nhiều khi bà Trì muốn để chồng ở nhà để đi bán một mình nhưng ông không chịu. Cụ ông cho biết, ngày nào vợ chồng cũng đi bán từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, tuy cực nhưng có người đi cùng nên cũng vui. "Bà ấy ngồi ghế có hai tiếng là nhức lưng chịu không nỗi, nhưng tôi ngồi cả ngày không sao”, ông cười.

Niềm vui đến với ông bà ở tuổi xế chiều khi năm 76 tuổi, ông Hợp được làm cha thêm lần nữa. Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, bà Trì lại ngại ngùng vì vợ chồng đã già nhưng vẫn vào bệnh viện sinh nở. Hiện tại, con của ông bà đã 20, đang học đại học.

Câu chuyện tình của vợ chồng ông Hợp đã khiến MC Ốc Thanh Vân vô cùng cảm phục. Cô cũng hi vọng câu chuyện bình dị này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người thấy, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

