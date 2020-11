Cửa hàng Apple fake ở Hà Nội 'thay tên đổi họ' thành Capital Center, logo táo khuyết cũng biến mất

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Sau tai nạn, thanh niên ra dựng xe dậy mặc kệ bạn đi cùng đang bất tỉnh nằm sấp mặt dưới đường

Vụ tai nạn xảy ra trong sáng 23/11 trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nam thanh niên có hành động khó hiểu sau tai nạn đó là chỉ lo dựng xe của mình lên và mặc kệ bạn đồng hành đang nằm bất tỉnh.