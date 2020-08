Cửa hàng Nhắng nướng Hiền Thiện chịu mức xử phạt lên tới hơn 30 triệu đồng

Ngày 18/8 vừa qua trên mạng xã hội lan truyền clip phát trực tiếp với nội dung người đàn ông có hành vi chửi, đe dọa, ép một người phụ nữ quỳ dưới đất khiến dư luận không khỏi bức xúc, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Không chỉ có vợ chồng chủ quán nướng, Lăng Văn Vân là nhân viên quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Trong vụ việc trên, Vân được xác định là đồng phạm tích cực với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt cô gái quỳ xin lỗi.

Ngay sau tiếp nhận thông tin về vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đã giao cho Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đồng thời, thành phố két hợp lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Cho tới hôm nay 21/8, tại Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC của UBND thành phố Bắc Ninh về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, UBND thành phố Bắc Ninh đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, địa chỉ phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh số tiền là 30,5 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm của cửa hàng Nhắng nướng bao gồm: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín. Bên cạnh đó, tại nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản trong quán có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, cơ sở chế biến không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của Pháp luật về chế biến kiểm thực ba bước và không thực hiện quy định về lưu mẫu thức ăn.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân H. cho biết, chị đăng bài lên mạng chỉ với mục đích để góp ý cho quán và nhắc nhở mọi người chứ không có ý gì. Tuy nhiên, chị không thể ngờ được sự việc đi xa như thế. Thậm chí chị bị Thiện bắt quỳ gối, dọa nạt và đánh vào mặt dẫn đến co giật phải đi viện khám.



