Cuba tặng Việt Nam hàng nghìn lọ thuốc vaccine hỗ trợ điều trị dịch bệnh COVID-19

Vào chiều ngày 5/8, tại Cục đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao thuốc chống COVID-19 do Cuba tài trợ Việt Nam. Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam cho biết loại thuốc này là thuốc interferon Alfa 2B đạt tiêu chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra các kháng thể nhằm chống lại virus COVID-19. Loại thuốc này đặc biệt có vai trò quan trọng trong việc điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm nCoV ở mức nghiêm trọng.

Hiện loại vaccine này đã được sử dụng để điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Cuba, góp phần làm giảm tỷ lệ lây lan dịch bệnh tại quốc gia này.

Bà Lianys Torres Rivera, tặng thuốc interferon Alfa 2B cho Việt Nam chiều 5/8

Theo ghi nhận, đến cuối tháng 4/2020, tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân đã tiếp nhận điều trị bằng thuốc này giảm chỉ còn 0,9%.

Bà Lianys Torres Rivera chia sẻ: "Hơn 80 nước đã bày tỏ mong muốn mua thuốc này của Cuba, điều đó chứng minh hiệu quả của thuốc trong phòng, chống dịch bệnh".

Nữ đại sứ quán cũng cho biết thêm, trước khi được đưa vào sử dụng cho bệnh COVID-19 , loại thuốc này cũng đã được áp dụng để điều trị các bệnh lý khác như: viêm gan B, C, zona thần kinh,... Thuốc được điều chế bởi các nhà khoa học của Trung tâm di truyền và công nghệ sinh học Cuba từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Cuba luôn ưu tiên phát triển công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học, bà Lianys Torres Rivera cho biết, việc tặng vacine lần này thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam trong lĩnh vực y dược, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Ngoài tặng thuốc, Cuba cũng đã cử một đoàn chuyên gia y tế để sang Việt Nam hỗ trợ chống dịch. Trong thời gian cách ly y tế theo quy định tại Học viện Quân y, các chuyên gia đã thường xuyên trao đổi trực tuyến với các bác sĩ quân y Việt Nam về kinh nghiệm phòng chống dịch. Sau thời kỳ cách ly, đoàn chuyên gia Cuba sẵn sàng vào vùng tâm dịch để cùng kề vai sát cánh với các y bác sĩ Việt Nam.

Cuba ủng hộ Việt Nam loại vaccine có khả năng làm tăng đề kháng cơ thể

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời cảm ơn đến tình cảm đặc biệt mà Cuba dành cho Việt Nam. Ông cũng khẳng định Việt Nam sẽ không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến kế hoạch hợp tác giữa 2 nước, đồng thời tạo điều kiện để các chuyên gia y tế của 2 bên sớm gặp gỡ và trao đổi, thống nhất về phương hướng hợp tác lâu dài.

Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Việt Nam đang tích cực thể hiện trách nhiệm của mình đối với vấn đề an ninh khu vực cũng như chia sẻ kinh nghiệp thúc đẩy sự đoàn kết của thế giới trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Việt Nam cũng đã hỗ trợ vùng Havana, Cuba 3 tấn vật tư y tế chống dịch gồm: kit chẩn đoán nhanh, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ...

