Cực gắt: Chưa rõ Yanbi móc mỉa Rap Việt hay King of Rap, Wowy đã vào thanh minh ngay phút mốt

Sau màn chê trách "King of Rap" không tôn trọng thí sinh, cắt ghép quá đà, sử dụng chiêu trò của rapper Kimmese, mới đây ca sĩ Yanbi tiếp tục đăng đàn bóng gió chê trách những vị giám khảo chương trình rap. Đáng chú ý nam ca sĩ "Thu cuối" lại không gọi thẳng tên bất cứ chương trình nào khiến khán giả không khỏi tò mò.

Cụ thể dòng trạng thái của Yanbi như sau: "Không có chuyên môn, đi dizz thí sinh mà còn đủ tư cách lên khen chúng nó thì nên xem lại da mặt mình có dày hay không. Nhận xét thì như thằng bán thịt lợn ngoài chợ. Tiếc thay cho một phần quan trọng của chương trình".

Ngay lập tức, dòng trạng thái này khiến cư dân mạng tò mò và để lại bình luận đồn đoán những cái tên thuộc diện nghi vấn và trong số đó có cả "Lão đại" Wowy , Hồ Hoài Anh, BigDaddy, Lil'shady,... Cư dân mạng thi nhau vào "đoán mò" rốt cuộc là " King of Rap " hay " Rap Việt " nhưng chủ dòng trạng thái vẫn im lặng không lên tiếng.

Đáng nói, khi có người nhắc đến tên mình trên dòng trạng thái của Yanbi, Wowy đã đích thân vào tận nơi đáp trả, cho rằng anh không phải là người được nhắc trong dòng trạng thái trên: "Ơ, Wowy đó giờ dizz ai, toàn haters dizz Wowy nha mấy bạn".

Sở dĩ "lão đại" có thể thản nhiên vào trạng thái "cực căng" này đùa vui đính chính là bởi anh khá thân thiết với nam ca sĩ Yanbi. Cụ thể, Wowy và Yanbi đã từng có màn collab cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc " Cho Tao Đi" vừa ra mắt vào đầu năm nay. Cả hai cũng đã từng xuất hiện cùng nhau trong chương trình Bar Stories của Dustin Phúc Nguyễn.

Có thể thấy với mức độ thân thiết giữa Yanbi - Wowy thì khó có thể nói Yanbi đang móc mỉa người anh của mình. Hiện dòng trạng thái đã "biến mất" khỏi Facebook của chính chủ Yanbi nhưng vẫn để lại cho khán giả không ít câu hỏi.

