Cực hot: Chân dung nghệ sĩ Hàn kiêm CEO công ty giải trí quay lén phụ nữ khi đang "mây mưa"

Trong sáng nay, truyền thông Hàn Quốc rộ lên tin tức động trời một nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm CEO công ty giải trí đang bị cảnh sát điều tra với l oạt cáo buộc quay lén phụ nữ ngay cả trong lúc quan hệ tình dục . Khi tin tức lộ ra, netizen Hàn đã ráo riết truy tìm thông tin của người đàn ông này. Mới đây, Sports DongA và loạt trang truyền thông Hàn Quốc đã công bố danh tính của nam ca sĩ, nhạc sĩ kể trên.

Cái tên A được nhắc tới trong những tin đồn đầu tiên là ca sĩ The Film, hay còn có tên thật là Hwang Kyeong Seok. Hwang Kyeong Seok bắt đầu sự nghiệp âm nhạc sau khi giành giải ba cuộc thi hát nhạc Yoo Jae Ha vào năm 2001. Sau đó, Hwang Kyeong Seok hoạt động với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ và đã thành lập công ty riêng từ năm 2016. Hiện tại, mọi tài khoản mạng xã hội của Hwang Kyeong Seok đã bị khóa.





Chân dung Hwang Kyeong Seok.

Sau những vụ bê bối tình dục liên tục nổ ra trong làng giải trí Hàn Quốc thời gian từ năm 2019 tới nay, những tin đồn tình dục luôn được cộng đồng mạng hết sức quan tâm và tích cực lên án mạnh. Để bảo vệ cho nhân quyền của những cô gái xấu số, những kẻ gây ra tội ác phải chịu sự chỉ trích của xã hội và trả giá cho hành động của mình.

Những bê bối tình dục làng giải trí Hàn Quốc là chủ đề hot bị lên án rất gay gắt.

Phía cảnh sát cũng đã tiết lộ thêm những chi tiết sâu hơn về vụ việc này. Hwang Kyeong Seok đã có hành động quay lén các nạn nhân nhưng không phát tán mà chỉ tải lên hệ thống lưu trữ đám mây. Khi bị phát hiện vào tháng 6, nam nghệ sĩ này đã cố gắng hòa giải với các nạn nhân ở cơ quan điều tra.

Nếu hòa giải thành công, Hwang Kyeong Seok sẽ chỉ chịu phạt tiền mà không phải ngồi tù. Tuy nhiên với những hành động đáng lên án của nam nghệ sĩ, các nạn nhân đã không đồng ý, và giờ đây Hwang Kyeong Seok phải đối diện với phán quyết của cơ quan công tố và toà án. Nếu vụ án chính thức bị đưa ra truy tố, nguy cơ ngồi tù của nam nghệ sĩ này là rất cao. Phía luật sư Bae Geun Jo - người đưa vụ việc ra ánh sáng cho biết rất có thể còn nhiều nạn nhân khác nữa chưa biết mình bị Hwang Kyeong Seok quay lén.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ