Cực hot: Chính thức lộ diện poster full album đầu tay của BLACKPINK

Sau thời gian dài chờ đợi những ca khúc ra mắt đơn lẻ, cuối cùng BLINK cũng đã có thể tự hào cầm trên tay album lớn đầu tiên của BLACKPINK

Ngày phát hành đã được định và chi tiết về album đầy đủ đầu tiên được chờ đợi sẽ ra mắt vào ngày 2 tháng 10 sắp tới.

Poster full album đúng chất BLACKPINK.

YG Entertainment đã tiết lộ thông tin này vào sáng ngày 28 tháng 7 kèm một đoạn teaser cho album lớn đầu tiên của BLACKPINK, với tựa đề "THE ALBUM".

Sự kiện đi kèm sẽ là một single đặc biệt đã có poster và sẽ ra mắt khán giả vào tháng 8. Đồng thời, một dự án toàn cầu với Universal Music cũng đang trong quá trình thực hiện.

Single mới ra mắt vào tháng 8 của BLACKPINK.

YG Entertainment cũng giải thích lý do tại sao quyết định phát hành teaser hơn hai tháng trước ngày phát hành album: "BLACKPINK sẽ tập trung vào thị trường toàn cầu vào năm 2020 thông qua một kế hoạch và thực hiện có hệ thống và kỹ lưỡng. Dự án toàn cầu của chúng tôi với Universal Music, công ty âm nhạc lớn nhất thế giới, đang được tiến hành và nó đang tiến triển tốt, vì vậy BLACKPINK có thể tạo ra một bước tiến lớn hơn nữa".

BLACKPINK đã gây được tiếng vang lớn với đĩa đơn phát hành đầu tiên trong năm 2020 của họ, "How You Like That", đã lập rất nhiều kỷ lục khi phát hành. Chỉ sau 15 giờ 8 phút kể từ lúc phát hành, "How you like that" đã chính thức cán mốc 60 triệu lượt xem, qua đó trở thành MV Kpop đạt được thành tích này nhanh nhất YouTu be.

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ nhận được nhiều cúp nhất nửa đầu năm 2020.

Hiện tại, BLINK đang mong chờ xem ai sẽ là nghệ sĩ bí ẩn cho đĩa đơn phát hành thứ hai của họ, với suy đoán rằng đó có thể là Ariana Grande.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ