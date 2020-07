Cực phẩm street style sao Việt tuần qua: màu nổi và đầm hoa lên ngôi đúng chất mùa hè

Mùa hè vẫn mới chỉ đi qua một nửa và các sao Việt vẫn đang tận dụng từng khoảnh khắc để phô diễn những bộ trang phục rực rỡ nhất, nổi bật nhất của mình. Ngắm loạt street style của các sao tuần qua, phái đẹp không những được truyền cảm hứng thời trang mà còn có thêm vô vàn tips diện đồ tinh tế.

Hà Tăng trông trẻ trung trong chiếc váy hoa trắng nền xanh cực mát mắt này.

Hè nào cũng vậy, cứ mùa hoa phượng điểm là váy hoa lại tràn ngập phố phường. Các sao Việt cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng của item cực trendy lại hợp với nắng vàng rực rỡ. Hà Tăng và Minh Triệu là hai sao đi đầu trong việc lăng xê mốt váy hoa với đủ kiểu dáng, màu sắc.

Minh Triệu hóa bánh bèo cùng váy hoa xếp tầng bèo nhún đi cùng túi Dior đắt đỏ.

Muốn phá cách, "chơi trội" hơn các chị em trong showbiz, Văn Mai Hương lựa chọn bộ vest có họa tiết hoa quả cực lạ mắt và rực rỡ, kết hợp với túi cói và kính râm như thể cô đã sẵn sàng cho một chuyến du lịch biển dài ngày. Tuy nhiên điểm trừ của bộ trang phục nằm ở chiếc quần "nhàu nhĩ" chưa được là lượt chăm chút khiến bộ trang phục có phần "kém sang".

Đây đã có thể là một bộ đồ rất thu hút nếu không có vết nhàu nhĩ xấu xí ở phần quần short.

Lưu Hương Giang lại xuất hiện sang chảnh với chiếc váy maxi trắng xòe có phần xẻ ở đùi và ngực khá sâu rất sexy. Bà mẹ của hai công chúa vẫn giữ được phong độ trẻ trung và phong cách vô cùng hợp thời.

Lưu Hương Giang vẫn rất thời thượng.

Jun Vũ "nổi bần bật" với chiếc váy yếm maxi "quốc dân" được vô số sao lăng xê từ đầu hè tới giờ. Để tạo sự khác biệt với các đồng nghiệp, Jun Vũ quyết định chọn màu xanh neon hơi ngả vàng tưởng chừng rất kén da nhưng không xi nhê gì với làn da trắng bóc của cô nàng. Điểm xuyết thêm một chiếc bờm ngọc trai nhằm tạo điểm nhấn và khiến tổng thể bộ trang phục trở nên sang chảnh hơn.

Chiếc váy càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Jun Vũ.

Ninh Dương Lan Ngọc lăng xê trend dùng khăn lụa làm phụ kiện tóc hot hit diện cùng áo crop top hồng rực tông xuyệt tông với túi LV sang chảnh. Kết hợp với jeans ống loe là sự lựa chọn điểm 10 từ phía nữ diễn viên đình đám để hoàn thiện bộ trang phục điểm 10.

Ninh Dương Lan Ngọc diện cây hồng nhưng không hề sến.

Cũng diện túi LV nhưng Thu Trang lại biến tấu theo phong cách menswear với bộ vest mix trắng nâu cực mới lạ. Giày cao gót đan dây kiểu chiến binh đúng chất hè khiến Thu Trang nổi bần bật trên phố đông.

Phong cách menswear hớp hồn của Thu Trang.





Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: 1001 cách diện thời trang bầu vẫn hút mắt như showbiz Việt

Theo Thanh Thùy/SKCĐ