Cục trưởng Cục trẻ em lên tiếng vụ clip người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ nhỏ đụng chạm chỗ kín

Cũng nói về vụ việc này, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, vị luật sư luôn đứng lên bảo vệ trẻ em và trừng trị "yêu râu xanh" đã nếu quan điểm của mình.

Luật sư Ngọc Nữ cho rằng, hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hình ảnh được cắt ra từ clip của người phụ nữ bán khỏa thân

Luật sư cho biết, theo Nghị Quyết 06/2019/NQ-HĐTP, tại Điểm d - Khoản 3 - Điều 3 đã nêu rõ: “Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;

Cũng trong ngày 22/7, “nữ chính” trong vụ này đã lên tiếng cho rằng: “Clip đó là tôi bị hack rồi đưa lên mạng, hiện tại tôi đã trình báo cơ quan công an thành phố Hải Phòng để họ điều tra xử lý người đưa video lên mạng. Còn nữa nội dung những clip kia là không đúng sự thật, hiện công an vẫn đang điều tra".

Thế nhưng sau đó người phụ nữ này lại nói rằng, hơn 1 ngày nay chị đang phải sống trong tâm trạng vô cùng hoang mang. Bản thân chị chưa hiểu nguyên nhân từ đâu xuất hiện các clip đó trên mạng xã hội.

Người phụ nữ này cũng bày tỏ sự cảm ơn đến báo chí đã quan tâm và mong muốn được cảm thông với chị trong thời điểm này.

