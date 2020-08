Cùng đọ mặt mộc của dàn sao Việt để xem liệu hoa hậu Mai Phương Thúy có thực sự "lép vế"?

Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy vừa có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Người đẹp sinh năm 1988 tự tin để mặt mộc, thoải mái chia sẻ với mọi người về chuyện ăn uống, trang trí nhà cửa. Nàng Hậu tự "chê bai" nhan sắc của mình và cho rằng: “Mặt mộc tôi cũng không đẹp đẽ gì nhưng tôi mới đi làm chân mày. Tôi còn không còn là mỹ nhân không chân mày nữa rồi. Nên tôi rất tự tin vào mặt mộc".

Mặt mộc trên livestream của hoa hậu Mai Phương Thúy.

Khi rũ bỏ lớp trang điểm, làn da Mai Phương Thúy vẫn giữ được sự trắng trẻo, mịn màng vốn có nhưng dấu ấn thời gian của "chị đẹp" 32 tuổi vẫn hiện hữu sau đôi mắt trũng sâu và khá sưng. Cộng thêm việc không có son môi khiến tổng thể gương mặt của hoa hậu trở nên khá nhợt nhạt.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi có sao Việt chủ động tự tin khoe mặt mộc. Là người của công chúng luôn xuất hiện với hình ảnh chau chuốt, lung linh, hiếm sao Việt nào sẵn sàng đối diện với khán giả bằng nhan sắc thật sự. Tuy nhiên cũng không ít lần công chúng phải ngưỡng mộ bởi có những sao vẫn xinh đẹp không tì vết dù thiếu đi lớp trang điểm.

Là một trong những chân dài đắt show nhất hiện nay, siêu mẫu Minh Tú còn nổi tiếng là một cô nàng có hình thể sexy, làn da nâu khoẻ khoắn. Nhờ bờ môi dày, khung xương hàm góc cạnh mà khi trang điểm đậm lên trông cô như một bản sao gốc của Angela Jolie. Khi cởi bỏ lớp make up, các đường nét đó cùng thần thái vẫn ở nguyên đó. Trong thời gian bị cách ly tại Bali, Minh Tú đã nhiều lần tương tác với người hâm mộ tại Việt Nam với gương mặt mộc trong trẻo, gần gũi khiến họ rất thích thú.

Mặt mộc của siêu mẫu Minh Tú.

khiến cư dân mạng đồng loạt phì cười vì độ dễ thương và biểu cảm “lầy lội” vô cực. Dù bị “tóm gọn” khi vừa ngủ dậy hay tại gia thì nàng thơ của Running Man Việt Nam vẫn đẹp xuất sắc với mặt mộc căng mướt, da dẻ trắng sáng, mịn màng. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng da cô còn đẹp và trẻ trung hơn cả khi trang điểm. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là sao bị bạn bè "bóc mẽ" mặt mộc nhiều nhất. Từ những khoảnh khắc ở nhà cho tới lúc ngủ trên máy bay, nữ diễn viên luôn rơi vào góc máy của bạn bè, người thân

Ninh Dương Lan Ngọc trong trẻo, xinh đẹp ngay cả khi không có make up.

Chi Pu cũng là một trong những sao được đánh giá cao bởi sở hữu một làn da không tì vết, mặt mộc đẹp khó cưỡng. Tuy vẫn giấu được sự nhợt nhạt nhưng làn da điểm 10 và đôi mắt to tròn đã "cứu vớt" thành công mặt mộc của nữ ca sĩ.

Chi Pu cũng thuộc top sao Việt có mặt mộc đẹp không tì vết.

Bên cạnh những sao được khen ngợi hết lời vì mặt mộc "ăn điểm", không ít nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ Việt phải ngậm ngùi vì bị mệnh danh là "không thể sống thiếu mỹ phẩm". Hòa Minzy là nữ ca sĩ nằm trong danh sách này bởi sở hữu gương mặt kém thon gọn và các nét nhạt nhòa khi thiếu đi sự hỗ trợ của đồ make up.

Hòa Minzy "kém sắc" khi lộ mặt mộc.

Người mẫu Mai Ngô cũng đã gây sốt năm nào khi lộ mặt mộc không sắc khi, mất lông mày, kém sắc gấp nhiều lần so với khi trang điểm.

Mặt mộc của Mai Ngô từng gây sốt một thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ