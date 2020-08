Cùng góp vốn làm ăn, người phụ nữ bị bạn lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1982, Nam Định) và Dương Văn Lợi (sinh năm 1973, Hà Nội) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Tuy nhiên phiên tòa bị tạm hoãn vì bị hại vắng mặt.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm tuyên án Thúy 16 năm tù, Lợi 12 năm tù. Sau khi nghe quyết định của tòa án, cả hai bị cáo đã kháng cáo kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Dương Văn Lợi có mối quan hệ tình cảm và đã có cùng nhau một con chung. Đầu năm 2012, Thúy và bà Bùi Thủy Hoa Tiên hùn tiền mở trường mẫu giáo Hoa Bằng Lăng (Bình Dương). Từ đây Thúy và bà Tiên vẫn duy trì mối quan hệ đối tác và bạn bè.

Do quen biết bà Tiên đã lâu, Thúy biết được bà Tiên có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách rủ bà chung vốn buôn quần, áo, giày dép. Vốn đã từng hợp tác làm ăn nên bà Tiên đã không nghi ngờ mà đồng ý luôn.

Thúy nhận phụ trách việc nhập hàng để dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 10 năm 2014, bà Tiên đã nhiều lần giao tiền cho Thúy để mua hàng. Lợi dụng việc này, Thúy kê khống việc mua hàng, lập hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền của bà.

Để lấp liếm việc chiếm đoạt tài sản, Thúy nhờ ba người mở sáu tài khoản khác nhau ở các ngân hàng và nói với bà Tiên đây là tài khoản những người bán hàng để bà Tiên chuyển tiền.

Sau đó Thúy nói cho Lợi biết việc mình lừa bà Tiên, nhờ Lợi mở thêm tài khoản ngân hàng ở miền Bắc để giúp Thúy nhận và chuyển tiền trả cho bà Tiên dưới danh nghĩa người mua hàng. Lợi đồng ý và đã thực hiện theo đúng lời Thúy hướng dẫn.

Ngày 7/4/2015, bà Tiên thấy nghi ngờ và đã điều tra từ đó phát hiện việc làm gian dối của Thúy và Lợi nên làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Dương. Kết quả điều tra xác định cả hai nhận của bà Tiên hơn 11 tỉ đồng.

