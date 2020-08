Cùng Rosé đoán mẫu bạn trai lý tưởng của Lisa: chú yêu tinh Gong Yoo, cụ giáo Kim So Hyun bị réo tên

Lisa của BLACKPINK tuy là một ca sĩ nổi tiếng nhưng đồng thời em út cũng là một fan hâm mộ lớn của phim Hàn Quốc giống như tất cả chúng ta! Việc Lisa là một người nổi tiếng hoàn toàn không khiến cô ấy "miễn nhiễm" với sự quyến rũ của những nam chính phim Hàn.

Rosé đã có một số câu trả lời chính xác ngay lập tức, chẳng hạn như tuổi của Lisa vào thời điểm đó (22) và biệt danh mọi người đặt cho Lisa (Lisa chân dài - Long legs Lisa), Lisa thích làm gì trong thời gian rảnh (chụp hình), món đồ thời trang yêu thích (mũ bucket hat),... Trong tập thứ chín của chương trình Star Road, Lisa và Rosé được ghép đôi trong trò chơi "Bạn hiểu nhau như thế nào". Cả hai phải trả lời những câu hỏi để chứng minh tình bạn của họ và sự thấu hiểu nhau của cả hai.

Hai mẩu của BLACKPINK xuất hiện rất đáng yêu trong chương trình Star Road.

Tuy nhiên, Rosé lại khá ngập ngừng khi được hỏi về mẫu người lý tưởng hay mẫu bạn trai lý tưởng của Lisa. Và may mắn cho fan đây là lúc diễn viên và nhân vật yêu thích của Lisa được tiết lộ. Lisa nghi ngờ hỏi chị Rosé: "Chị không biết mẫu bạn trai lý tưởng của em là ai ư?" khiến Rosé càng thêm lúng túng cười ngượng.

Rosé tỏ ra khá lúng túng trước câu hỏi "hóc búa" này.

Cái tên đầu tiên nảy ra đối với Rosé rất ngạc nhiên là "chú yêu tinh" Gong Yoo, diễn viên nam nổi tiếng trong những bộ phim đình đám như "Yêu tinh", "Train to Busan",... Nam diễn viên Gong Yoo được yêu mến qua vai diễn chú yêu tinh rất tình cảm, hi sinh vì người mình yêu và đôi lúc cũng có những khoảnh khắc rất ngố trong tình yêu.

Chú yêu tinh đáng yêu trong bộ phim nổi tiếng Goblin.

Cái tên thứ hai mà Rosé chọn mặt gửi vàng là nhân vật Do Min Joon do Kim So Hyun thủ vai trong phim "Vì sao đưa anh đến". Do Min Joon là một người ngoài hành tinh có dáng vẻ giống người trái đất đã sống hàng thế kỷ với một cuộc sống biệt lập cho đến khi gặp Song Yi. Anh ấy là một nhân vật chính nghiêm túc, có năng lực và hấp dẫn, vì vậy không có gì lạ khi Lisa thích anh ấy!

Cụ giáo Do Min Joon cũng là cái tên được Rosé "chọn mặt gửi vàng".

Mặc dù Lisa đồng ý rằng cô ấy đã từng thích hai diễn viên này, nhưng sở thích của cô ấy dường như đã thay đổi. Rosé vô cùng ngạc nhiên và hoang mang khi cô chỉ có thể nghĩ về Gong Yoo và Do Min Joon là hình mẫu lý tưởng của maknae. Rosé cố gạ cô em út chia sẻ về mẫu bạn trai mới mà Lisa thích nhưng Lisa chỉ trả lời rất chung chung: "Đó không phải là một chàng trai cụ thể, đó chỉ là một kiểu mẫu người tổng thể".

Rosé bị sốc vì em út đã đổi gu từ bao giờ.

Với một chút trợ giúp từ cô em, Rosé cuối cùng đã đoán chính xác rằng Lisa thích những chàng trai dễ thương hơn những anh chàng quyến rũ.

Hai chị em rất thân thiết và có nhiều khoảnh khắc tình bể bình.

Trong đợt quay chương trình quảng bá cho ca khúc "How you like that" mới đây, Lisa cũng đã chia sẻ thật lòng là cô rất thích giọng lai Úc của Rosé khiến Jennie không khỏi ghen tị vì Lisa ít thích giọng New Zealand hơn. Có thể thấy tình cảm giữa hai chị em Rosé và Lisa rất thân thiết.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ