Cùng V.I.P điểm qua 12 sự thật có thể bạn chưa biết về "chàng trai tháng 8" G-Dragon

Ngày 18/8 hàng năm cộng đồng V.I.P (fanclub của nhóm nhạc BIGBANG) lại nô nức chúc mừng sinh nhật chàng trưởng nhóm đa tài G-Dragon. Tên thật của G-Dragon là Kwon Ji Yong, anh sinh ngày 18 tháng 8 năm 1988 tại thành phố Yongsan-gu, từ khi còn rất nhỏ anh đã theo đuổi ước mơ trở thành Ngôi Sao Hàn Quốc và là một trong những ca sĩ K-pop solo đạt được nhiều thành công nhất từ trước tới nay.

12 sự thật có thể bạn chưa biết về G-Dragon.

G-Dragon sinh ra trong một gia đình gồm có bố mẹ và một chị gái, lần đầu nam nghệ sĩ ra mắt trong ngành giải trí là từ khi còn rất nhỏ trong chương trình truyền hình “BBO BBO BBO”, nhưng cơ hội lớn nhất để trở thành idol K-pop của anh ấy đến vào năm 12 tuổi. G-Dragon đã chính thức được YG tuyển dụng trở thành thực tập sinh và một thần tượng giới trẻ trong tương lai. Kể từ đó, anh đã dẫn dắt một trong những nhóm nhạc huyền thoại nhất nhì K-pop.

Ji Yong cùng gia đình mình.

Mỗi dịp sinh nhật Ji Yong, cộng đồng V.I.P đều chung tay chia sẻ nhiều thông điệp chúc mừng và thể hiện tình yêu lớn dành cho nam ca sĩ vô cùng tài năng và lôi cuốn, cũng như có gu thời trang tuyệt vời.

Trưởng nhóm đa tài của BIGBANG G-Dragon.

Lần ra mắt đầu tiên của anh ấy với BIGBANG là vào ngày 19 tháng 8 năm 2006. Nếu bạn là newbie trong fandom V.I.P hoặc muốn biết thêm về thần tượng, dưới đây là danh sách với 12 sự thật về G-Dragon có thể bạn chưa biết/ thừa biết:

Biệt danh G-Dragon không chỉ là sự kết hợp giữa tên thật của anh ấy và cách phát âm na ná mà nó là một sự trùng hợp tuyệt vời khi anh ấy sinh năm Thìn (con rồng) theo tử vi Trung Quốc. Ngoài ra, anh ấy có một hình xăm 8 viên ngọc rồng.

Tổng hợp hình xăm của G-Dragon.

Trong quá khứ, anh ấy được biết đến với biệt danh “Iguana Idol” (Iguana là một loài cự đà có thể đổi màu), vì anh ấy có xu hướng thay đổi màu tóc của mình rất thường xuyên.

Màu sắc yêu thích của anh chàng trưởng nhóm BIGBANG là vàng và trắng.

G-Dragon rất yêu thích màu sáng và thể hiện nhiều thông qua màu tóc và trang phục.



Ban đầu, trước khi ra mắt cùng BIGBANG, YG đã định tạo ghép cặp G-Dragon với Taeyang để trở thành một nhóm nhạc 2 người, nhưng ngay sau đó họ đã gặp gỡ các thành viên còn lại và họ như sinh ra để đạt được thành công cùng nhau vậy.

Bộ đôi bạn thân G-Dragon - Taeyang từng có cơ hội debut riêng.



Từ những năm đầu tiên ra mắt với tư các là một thần tượng K-pop, anh ấy đã được dự đoán sẽ trở thành một thành công lớn khi giành được giải thưởng Nhạc sĩ xuất sắc nhất từ ​​Mnet Music Festival.





G-Dragon có thiên hướng tuyệt vời về thời trang, ngoài việc tham gia catwalk của các thương hiệu nổi tiếng, ở Hàn Quốc họ đã tạo ra những khu vực độc quyền trong các cửa hàng có tên “G-Dragon Style”.

Gu thời trang mang đậm phong cách cá nhân của G-Dragon.



Ji Yong rất chỉn chu với quần áo và giày dép của mình, điều này được xây dựng từ gu thời trang mang tính cá nhân rất lớn của anh ấy.



Anh ấy được coi là một trong những thành viên nhóm kiêm nhà sản xuất âm nhạc đầu tiên của K-pop.



Bạn gái đầu tiên của G-Dragon là một người con gái lớn tuổi hơn và đây cũng là người đã cướp đi nụ hôn đầu của anh ấy. Và trong tình trường quá khứ, G-Dragon đã từng bị từ chối sau khi cầu hôn.

Trưởng nhóm G-Dragon quả thực là một "Iguana Idol" với màu tóc rực rỡ.



Anh ấy là một thần đồng âm nhạc từ thời thơ ấu của mình, năm 7 tuổi anh ấy là thành viên của nhóm Little Roora.



G-Dragon và các thành viên BIGBANG đã từng muốn bỏ trốn công việc vài ngày và họ còn lên kế hoạch để không bị theo dõi nhưng YG đã phát hiện ra và cho phép họ có một kì nghỉ ngắn.



Ji Yong chia sẻ anh thấy điểm mạnh về ngoại hình của mình là xương quai xanh.

G-Dragon đạt được rất nhiều thành công cá nhân.



Thành công không chỉ với BIGBANG, G-Dragon ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với album “Heartbreaker”, thể hiện tài năng của anh ấy với tư cách là một nhạc sĩ, ngoài ra, nam thần tượng còn phá vỡ các tiêu chuẩn cổ hủ của K-pop để theo đuổi phong cách riêng của bản thân.

Nếu biết rõ đủ 12 sự thật trên thì quả thực bạn là một fan cứng thâm niên của BIGBANG nói chung và G-Dragon nói riêng. Trong dịp sinh nhật lần thứ 32, cộng đồng V.I.P và fan K-pop đều muốn gửi những lời chúc yêu thương nhất tới G-Dragon và anh sẽ mãi luôn là một biểu tượng, một ngôi sao đã làm bừng sáng cả một thế hệ yêu âm nhạc Hàn Quốc. Chúc Ji Yong oppa tuổi mới mãi vui vẻ và an yên.

