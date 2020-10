Cuộc giải cứu nghẹt thở tại Rào Trăng 3: Thành công đưa được 19 người và 1 thi thể ra ngoài

Sáng 14/10, Sư đoàn Không quân 372 đã đưa 2 trực thăng đến để tham gia tìm kiếm 30 người mất tích tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Binh chủng Phòng không Không quân đã trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ông cho biết Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng không quân chuẩn bị thêm 2 máy bay CASA C-295 và 11 trực thăng đến để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 9h sáng hôm qua, may bay chở những bao hàng cứu trợ đầu tiên đã được cất cánh. Nhờ thời tiết thuận lợi nên chuyến bay đã đến nơi an toàn, thả những gói hàng cứu trợ xuống khu vực thủy điện Rào Trăng 3, đồng thời bay khảo sát cả 4 nhà máy thuỷ điện trên sông Rào Trăng. Sau đó, thời tiết chuyển biến xấu nên chuyến bay thứ 2 chưa thể cất cánh.

Chiều 14/10, trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt tại sân bay Phú Bài để tham gia chỉ đạo việc tìm kiếm người mất tích.

Cùng lúc đó, hàng trăm chiến sĩ công binh tại trạm chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền cùng hàng trăm phương tiện máy xúc, xe cứu hộ, xe chở đá đã mở đường để tiến thẳng vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận được trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67, nơi Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 12 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc. Đất đá từ ngọn đồi gần đó sạt xuống khiến khu vực này trở nên tan hoang và gây khó khăn cho việc di chuyển.

Tại thủy diện Rào Trăng 3 cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, lực lượng cứu hộ phải lội những đoạn đường ngập bùn đến đầu gối để tiếp cận nhà máy. Trận sạt lở đã khiến khu nhà điều hành tại đây bị vùi lấp.

Một nhóm cứu hộ khác đã di chuyển bằng cano đi ngược mũi khác dùng ca nô đi ngược sông theo phương án tiếp cận từ nhà máy thuỷ điện Hương Điền. Nhóm cứu hộ đã phát hiện một thi thể dưới lớp bùng đất và dùng thuyền đưa ra Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Lực lượng chức năng trong ngày 14/10 cũng đưa được 19 người khác từ Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Trong số này cho 2 chuyên gia Ấn Độ. Hôm nay 15/10, hoạt động cứu hộ bằng cả đường không, đường bộ, đường sông vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

"Đường vào Rào Trăng sạt lở hàng chục km, nhiều nhà đổ sụp, trực thăng thả hàng tiếp tế ở độ cao 30 m", thiếu tướng Phạm Trường Sơn chia sẻ.

Diễn biến công tác cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3

Your browser does not support HTML5 video.

Cuộc giải cứu ở Rào Trăng 3

Xem thêm: Hiện trường nơi 13 chiến sĩ bị mất tích sau sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã được tiếp cận kịp thời

Theo Phương Hoa/SKCĐ