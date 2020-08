Quý cô 22 tuổi và cuộc ngã giá 18 triệu/lượt với huấn luyện viên thể hình để được `thăng hoa`

Công an quận Long Biên ( Hà Nội ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo (SN 1990, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Đồng thời tiết tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Bên cạnh, đối tượng Bùi Phương Thảo và nam huấn luyện viên thể hình thì dư luận còn quan tâm đến nhân vật khác đó là quý cô 22 tuổi, sẵn sàng chi 18 triệu để mua dâm.

Ảnh minh họa

Biết T. có nhu cầu, L. liền liên hệ với Nguyễn Phương Thảo để sắp đặt người bán dâm. Đồng thời chuyển cho Thảo 1 triệu đồng tiền cọc cho Thảo qua tài khoản ngân hàng. Sau đó để lại số điện thoại của T. để Thảo tự liên lạc.

Cũng thông qua mạng xã hội, Thảo tìm kiếm người bán dâm là T.H.D (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) - huấn luyện viên thể hình. Thảo bảo D. gửi ảnh bán thân, ảnh chân cho. Sau đó, Thảo chuyển ảnh này cho T. thông qua ứng dụng Zalo và thỏa thuận giá mua dâm là 18 triệu đồng.

Sau khi xem ảnh, T. đồng ý mua dâm với giá 18 triệu. T. hẹn 15h ngày 4/8 sẽ nhắn tin địa chỉ cho Thảo để mua dâm.

Đến 14h25 ngày 4/8, T. nhắn tin cho Thảo hẹn người bán dâm đến khách sạn ở Long Biên, Hà Nội mà T. thuê từ trước. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, huấn luyện viên thể hình di chuyển đến khách sạn mà T. đưa đị chỉ để thực hiện mua bán dâm.

Khi hai đối tượng này đang mua bán dâm thì Công an quận Long Biên ập vào kiểm tra. Tại hiện trường thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng cùng 1 triệu đồng.

"Tú bà" Nguyễn Phương Thảo

Sau khi biết tin người mua dâm và bán dâm do mình dắt mối bị bắt giữ, "tú bà" Nguyễn Phương Thảo đã đến Công an quận Long Biên đầu thú hành vi của mình. Bước đầu, Thảo đã khai nhận về quá trình môi giới bán dâm.

Liên quan vụ án này, luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật sư Tinh Thông luật) cho biết, theo Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003, mại dâm bao gồm mua dâm và bán dâm. Trong đó, bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Còn mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Theo quy định, để xác định mại dâm thì phải xảy ra hành vi giao cấu, mà hiện nay bản chất của giao cấu được hiểu là quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Như vậy, nếu hành vi thực hiện giữa nữ và nam cho dù người nữ có bỏ tiền ra mua thì cũng phải xử lý theo quy định.