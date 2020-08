Cuộc sống 20 ngày sau mổ của Trúc Nhi - Diệu Nhi: Đã hết sốt, ăn ngủ ngoan và tự thở tốt

Trước đó, các bác sĩ căn cứ tình trạng sức khỏe từng bé để tiến hành cai máy thở dần, rút nội khí quản và ngừng thở oxy nhân tạo. Các bác sĩ cũng tính toán tháo dần phần bó bột ở chân để tiện phục hồi và quá trình vệ sinh hàng ngày.



Không chỉ hết sốt, các bé đã có thể tự cầm bình sữa uống, không cần điều dưỡng hay bố mẹ giúp đỡ. Hai bé ăn tốt, trung bình 100-120 ml cho 6 đến 8 cữ sữa mỗi ngày. Hai chị em tiêu tiểu tốt. Gần tròn 14 tháng tuổi, cô em Diệu Nhi mọc 5 chiếc răng, Trúc Nhi mới mọc chiếc đầu tiên.



Dù được nằm chung phòng nhưng để tránh nhiễm trùng, hai bé được nằm ở hai giường khác nhau, kê cách nhau hơn 3m. Dù vậy cả hai chị em luôn hướng ánh nhìn, quan sát nhau, đã biết cười khanh khách khi bố mẹ hay điều dưỡng pha trò.

Theo lời kể của một nữ điều dưỡng, Trúc Nhi và Diệu Nhi "trời sinh vui tính, dễ mếu máo nhưng rất hay cười và hòa đồng". Chỉ cần giai điệu bài nhạc yêu thích "Chúc bé ngủ ngon" vang lên là hai chị em tự giác nhắm mắt, ngủ luôn không cần các cô dỗ dành.



Ba mẹ hai bé, anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy mỗi ngày gặp lại đều thấy hai con gái tươi tỉnh, sức khỏe tốt cũng nở nụ cười mãn nguyện.



"Táo và Dâu (tên gọi ở nhà của Trúc Nhi - Diệu Nhi) của bố mẹ đã cầm bình sữa uống ực ực rồi, vẫn thích nghe bài hát 'Chúc bé ngủ ngon' và 'Baby shark' lắm", chị Thúy - mẹ hai bé, vui mừng chia sẻ.



Khi có ba đến thăm, chị Dâu thì ngủ không thèm dậy, thấy ba mẹ thì mếu xíu xíu còn em Táo mở mắt là cười toét miệng chơi với ba ngay.



Suốt 13 tháng từ lúc sinh ra, cả hai bé đã học được cách sống trong hình hài chung, biết nhường nhịn và phối hợp cùng nhau. Dù hai chị em phát triển gần như trẻ bình thường, cùng lứa tuổi cha mẹ vẫn mong hai cô con gái có cuộc sống trọn vẹn trong hình hài như bao đứa trẻ khác.



Đến ngày 15/6, sau hơn 1 năm chuẩn bị các bác sĩ tiến hành ca đại phẫu tách rời cặp song sinh. Đến 19h cùng ngày, ca phẫu thuật thành công, hai bé bước vào hành trình dài hồi phục và làm quen với thân thể mới.

TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - cho biết trong vòng 3 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Cả hai sẽ được chăm sóc, theo dõi sát tới năm 18 tuổi để đảm bảo có thể chức năng sinh sản trong tương lai.

Khoảnh khắc bác sĩ chuyển một bé sang phòng phẫu thuật khác. Video: VTV